Malasia empieza a implementar medidas de protección a menores en las redes sociales

Kuala Lumpur, 2 ene (EFE).- El Gobierno de Malasia afirmó este viernes que ha comenzado a implementar las medidas de protección a menores de edad en redes sociales como Tik Tok y Facebook bajo una nueva normativa, la Ley de Seguridad en Línea (ONSA), entre planes para instaurar una edad mínima para utilizarlas.

La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC) explicó en Facebook que la ONSA, que entró en vigor el 1 de enero, no impone reglas a los internautas sino a los proveedores de servicios con más de ocho millones de usuarios, cuyas licencias de funcionamiento, que les otorgaban ciertas exenciones, quedan extinguidas.

Así, empresas como YouTube quedan sujetas a las leyes malasias, incluida la ONSA, mientras el Ejecutivo prepara mecanismos para controlar el acceso a las redes sociales, con el objetivo de implementar este año el requisito de una edad mínima que, según las propuestas iniciales, oscila entre los 13 y los 16 años.

La MCMC aseguró en un comunicado que el objetivo es que las plataformas digitales de uso masivo «estén sujetas a la supervisión y rendición de cuentas» en aspectos como «la protección infantil y mecanismos para apoyar la denuncia y la asistencia a los usuarios».

Aunque la ONSA «no exige ningún tipo específico de tecnología», el Gobierno «está explorando actualmente posibles enfoques de verificación de edad», prosigue el escrito.

A partir de ahora, estos proveedores de servicios «deben tomar medidas proactivas para proteger a los usuarios del contenido dañino en línea» (pornografía, violencia autoinfligida, abuso infantil, entre otros) así como cooperar con las autoridades en investigaciones y brindar asistencia técnica «cuando sea necesario».

Con esta legislación, el Ejecutivo busca también fortalecer la protección de usuarios ante riesgos como las estafas en línea, un delito en auge en el Sudeste Asiático, con millones de víctimas cada año alrededor del mundo.

La ONSA establece sanciones a las plataformas que incumplan con las normas, lo que incluye -según medios malasios- multas millonarias y acciones legales contra sus propietarios.

El pasado 4 de diciembre, el ministro de Comunicaciones, Fahmi Fadzil, explicó en una declaración escrita enviada al Parlamento que el Gobierno trabaja en un paquete legislativo para establecer un control sobre el acceso de menores a las redes sociales, siguiendo la línea marcada por otros países como Australia.

La medida surge en medio de la creciente preocupación por el aumento de incidentes de acoso cibernético a raíz de la muerte en julio de una niña de 13 años que era víctima en su centro de estudio.

En los últimos años, Malasia ha sometido a las empresas de redes sociales a un mayor escrutinio en respuesta a un aumento de contenido dañino en redes, según consideran las autoridades. EFE

