Malasia extiende un año más la búsqueda del vuelo MH370 desaparecido en 2014

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Kuala Lumpur, 29 jun (EFE).- El Gobierno de Malasia anunció este lunes que se extenderá un año más la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido el 8 de marzo de 2014 poco después de despegar desde Kuala Lumpur rumbo a Pekín con 239 personas a bordo.

En una nota de prensa el Ejecutivo informó de un acuerdo con la empresa de exploración submarina Ocean Infinity, con sede en Estados Unidos, para alargar la búsqueda durante otros 365 días desde el 1 de julio de este año, cuando vencía el actual convenio.

«La prórroga mantiene todos los términos y condiciones clave del acuerdo vigente», dice el escrito. De esta forma se mantiene el principio de que si la empresa no encuentra los restos del avión, el Gobierno malasio no está obligado a pagar siquiera una parte de los 70 millones de dólares ofrecidos en el contrato.

El Gobierno explicó que con esta prórroga se espera que Ocean Infinity complete la búsqueda en su totalidad en un área restante de 7.428,54 kilómetros cuadrados al oeste de Australia.

En diciembre de 2024 Kuala Lumpur anunció que se reanudaría la búsqueda, suspendida desde 2018, como una muestra del compromiso con los familiares de los desaparecidos en el vuelo.

Solo 40 minutos después de despegar, al abandonar el espacio aéreo de Malasia y adentrarse en el de Vietnam, el MH370 se desvió de su ruta hacia el sur del Índico, sin que se conozcan aún las causas.

A bordo del Boeing 777 viajaban 153 chinos, 50 malasios (12 formaban parte de la tripulación), siete indonesios, seis australianos, cinco indios, cuatro franceses, tres estadounidenses, dos neozelandeses, dos ucranianos, dos canadienses, un ruso, un holandés, un taiwanés y dos iraníes.

Inicialmente, Malasia, China y Australia realizaron una búsqueda conjunta en unos 120.000 kilómetros cuadrados en el Índico, pero finalizaron las operaciones en enero de 2017 al no encontrar los restos. EFE

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