Malasia se suma a bloquear el acceso a Grok por generar «imágenes manipuladas obscenas»

2 minutos

Bangkok, 12 ene (EFE).- Las autoridades de Malasia han bloqueado el acceso a Grok, la herramienta de inteligencia artificial (IA) vinculada a la red social X, debido a la generación de «imágenes manipuladas obscenas, sexualmente explícitas,» en este chatbot, propiedad del multimillonario Elon Musk.

La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC) anunció en un comunicado el domingo que restringiría de inmediato el acceso a la plataforma, sin que esto afecte el uso de X, utilizado por cinco millones de personas en el país de mayoría musulmana.

La medida, similar a la anunciada por Indonesia el sábado, obedece a la generación de imágenes «indecentes, groseramente ofensivas y no consensuadas, incluyendo contenido que involucra a mujeres y menores».

Según el escrito, Malasia había pedido a X implementar «salvaguardas técnicos y de moderación efectivas» para evitar contenido generado por IA que contravenga la legislación local, ante lo que la empresa de Musk respondió con mecanismos de denuncia iniciados por los usuarios.

Esta respuesta, a juicio de Kuala Lumpur, no soluciona el problema de raíz y es insuficiente para prevenir daños o garantizar el cumplimiento legal, por lo que optaron por el bloqueo temporal del chatbot, cuyo funcionamiento está siendo revisado en varios países, incluido Reino Unido.

Las suspensiones han entrado en vigor en Malasia e Indonesia, después de que X limitase el viernes a usuarios de pago el uso de Grok para editar imágenes, tras días de denuncias después de que accediera a peticiones de los internautas para alterar imágenes de otras personas y desnudarlas sin consentimiento.

«Cualquier persona que utilice Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si sube contenido ilegal», ha señalado Musk en X.

Grok es una herramienta gratuita que permitía a los usuarios subir y editar fotos, y que ha atendido peticiones de usuarios para editar imágenes de mujeres y de hombres y mostrarlos en bikini o sin ropa, lo que ha desatado una fuerte oleada de denuncias y quejas. EFE

