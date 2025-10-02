The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Malasia urge a Israel a la «inmediata liberación» de 23 malasios detenidos en la Flotilla

Este contenido fue publicado en
2 minutos

(Actualiza número detenidos y contexto)

Kuala Lumpur, 2 oct (EFE).- El Gobierno de Malasia pidió este jueves a Israel que libere «inmediatamente» a 23 ciudadanos malasios detenidos durante la interceptación de varios barcos de la Global Sumud Flotilla que viaja hacia Gaza con ayuda humanitaria.

«¡Urjo a que todos los malasios y activistas internacionales y voluntarios sean liberados inmediatamente! Es una misión humanitaria con civiles desarmados que llevan ayuda vital para Gaza», dijo en X el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien condenó «enérgicamente» la interceptación.

El mandatario indicó que, tras recibir información sobre la detención de 23 malasios a bordo de la Flotilla, inició contactos con el primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y que en las próximas horas prevé hacerlo con el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, y el presidente egipcio, Abdel Fattah El-Sisi.

La organización había cifrado antes en doce el número de malasios a bordo.

Tan solo tres barcos continúan navegando mientras que 39 han sido interceptados o «aparentemente interceptados», según la página de rastreo de la propia de la Global Sumud Flotilla.

«Malasia utilizará todos los medios legítimos y legales a nuestra disposición para garantizar que Israel rinda cuentas, especialmente en asuntos que conciernen a los ciudadanos malasios», aseveró Anwar.

La Flotilla Global Sumud, compuesta por más de 40 barcos y 500 voluntarios que zarparon desde costas de países mediterráneos como España, Túnez e Italia, fue rodeada la tarde del miércoles por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

Entre los detenidos por Israel figuran también 30 personas españolas, además de 22 italianas, 21 turcas, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia, y ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México o Colombia.

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que varios barcos fueron «detenidos sin problema» y que sus pasajeros estaban siendo trasladados a un puerto del país hebreo.

El primer barco interceptado fue el Alma, uno de los principales de la misión y donde viajaba la activista Greta Thunberg. EFE

sn-mca-nc/pav/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR