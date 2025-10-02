Malasia urge a Israel a la «inmediata liberación» de 23 malasios detenidos en la Flotilla

Kuala Lumpur, 2 oct (EFE).- El Gobierno de Malasia pidió este jueves a Israel que libere «inmediatamente» a 23 ciudadanos malasios detenidos durante la interceptación de varios barcos de la Global Sumud Flotilla que viaja hacia Gaza con ayuda humanitaria.

«¡Urjo a que todos los malasios y activistas internacionales y voluntarios sean liberados inmediatamente! Es una misión humanitaria con civiles desarmados que llevan ayuda vital para Gaza», dijo en X el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien condenó «enérgicamente» la interceptación.

El mandatario indicó que, tras recibir información sobre la detención de 23 malasios a bordo de la Flotilla, inició contactos con el primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y que en las próximas horas prevé hacerlo con el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, y el presidente egipcio, Abdel Fattah El-Sisi.

La organización había cifrado antes en doce el número de malasios a bordo.

Tan solo tres barcos continúan navegando mientras que 39 han sido interceptados o «aparentemente interceptados», según la página de rastreo de la propia de la Global Sumud Flotilla.

«Malasia utilizará todos los medios legítimos y legales a nuestra disposición para garantizar que Israel rinda cuentas, especialmente en asuntos que conciernen a los ciudadanos malasios», aseveró Anwar.

La Flotilla Global Sumud, compuesta por más de 40 barcos y 500 voluntarios que zarparon desde costas de países mediterráneos como España, Túnez e Italia, fue rodeada la tarde del miércoles por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

Entre los detenidos por Israel figuran también 30 personas españolas, además de 22 italianas, 21 turcas, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia, y ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México o Colombia.

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que varios barcos fueron «detenidos sin problema» y que sus pasajeros estaban siendo trasladados a un puerto del país hebreo.

El primer barco interceptado fue el Alma, uno de los principales de la misión y donde viajaba la activista Greta Thunberg. EFE

