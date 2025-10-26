Malaui declara el «estado de desastre» debido a la sequía acumulada en su territorio

Nairobi, 26 oct (EFE).- El presidente de Malaui, Arthur Peter Mutharika, declaró el “estado de desastre” en 11 de los 28 distritos afectados por la sequía prolongada, que ha dañado las cosechas y provocado un incremento en el costo de productos básicos, algo que impacta de lleno en la inseguridad alimentaria de sus habitantes.

“Su Excelencia (…) ha declarado un estado de desastre en las áreas afectadas, particularmente en las jurisdicciones de los siguientes distritos: Blantyre, Chikwawa, Lilongwe, Mulanje, Mwanza, Neno, Nkhotakota, Nsanje, Phalombe, Salima y Thyolo”, indicó un comunicado oficial difundido durante la noche del sábado.

La mayoría de estos distritos se encuentran en el sur de Malaui, incluida su capital económica, Blantyre, mientras que Nkhotakota, Salima y Lilongwe –capital administrativa– están ubicadas en la zona central del país.

“El presidente de la república de Malaui, ha expresado su profunda preocupación por el impacto de la inseguridad alimentaria como resultado de los efectos acumulativos de los períodos prolongados de sequía, el alto costo de los productos básicos y otros factores macroeconómicos”, añadió el documento.

Según un informe sobre la situación alimentaria elaborado por el Comité de Evaluación de la Vulnerabilidad de Malaui (MVAC), alrededor de cuatro millones de personas podrían enfrentar una grave escasez de alimentos este año y hasta principios de 2026.

Las autoridades han comenzado a facilitar la provisión de asistencia humanitaria en los distritos afectados y a reforzar la agricultura de riego, al tiempo que han hecho un llamamiento a la comunidad local e internacional para apoyar a la población y las iniciativas de riego.

Entre 2022 y 2023, el paso de varias tormentas tropicales y ciclones dejó el 44 % de la superficie cultivada de Malaui. En 2024, el fenómeno de El Niño agravó la sequía y obligó al entonces presidente, Lazarus Chakwera (2020-2025), a declarar también el “estado de desastre” en 23 de los 28 distritos del país.

De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, unos 5,7 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda y unos 213.000 niños menores de cinco años sufren desnutrición severa, en un país donde el 70 % de la población sobrevive con menos de 2,15 dólares al día. EFE

