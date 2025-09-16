The Swiss voice in the world since 1935

Malaui empieza a votar en unos reñidos comicios en los que Chakwera busca la reelección

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lilongüe, 16 sep (EFE).- Malaui empezó a primera hora de este martes a votar en unas elecciones generales, parlamentarias y locales que se presentan reñidas y en las que el presidente del país, Lazarus Chakwera, busca la reelección frente al expresidente Peter Mutharika (2014-2020), favorito en varias encuestas.

Los colegios electorales abrieron a la 06:00 hora local (04:00 GMT) y está previsto que cierren a las 16:00 hora local (14:00 GMT) para que ejerzan su derecho democrático unos 7,2 millones de malauíes llamados a las urnas, según la Comisión Electoral de Malaui.

Chakwera, teólogo evangelista y expredicador de 70 años, aspira a un segundo mandato en un clima de crisis económica, altos niveles de pobreza y dudas sobre la imparcialidad de la Comisión Electoral que amenazan con minar la confianza en el proceso.

El mandatario derrotó a Mutharika, de 85 años, en 2020 después de que el Tribunal Constitucional anulara los resultados de los comicios de 2019 por irregularidades masivas.

Chakwera llegó al poder con un discurso contra la corrupción y respaldado por una coalición opositora que, desde entonces, se ha desintegrado.

En las papeletas concurren 17 candidatos presidenciales, entre ellos Chakwera, cuyo apoyo se concentra en la región central -bastión de su formación, el gobernante Partido del Congreso de Malaui (MCP, en inglés)-, y Mutharika, que domina en el sur. EFE

gm-pa/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
5 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR