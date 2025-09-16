Malaui empieza a votar en unos reñidos comicios en los que Chakwera busca la reelección

Lilongüe, 16 sep (EFE).- Malaui empezó a primera hora de este martes a votar en unas elecciones generales, parlamentarias y locales que se presentan reñidas y en las que el presidente del país, Lazarus Chakwera, busca la reelección frente al expresidente Peter Mutharika (2014-2020), favorito en varias encuestas.

Los colegios electorales abrieron a la 06:00 hora local (04:00 GMT) y está previsto que cierren a las 16:00 hora local (14:00 GMT) para que ejerzan su derecho democrático unos 7,2 millones de malauíes -de una población de algo más de 21 millones de habitantes- llamados a las urnas, según la Comisión Electoral de Malaui.

La votación comenzó prácticamente sin incidentes reseñables en la mayoría de los 15.148 centros de voto habilitados en el país, donde los electores ya hacían cola una hora antes de su apertura, según pudo constatar EFE.

La ama de casa Chimwemwe Oswell, de 35 años y quien votó por segunda vez en el Área 24, un municipio de alta densidad de población en la capital, Lilongüe, declaró a EFE que no tuvo ningún problema en la fila para votar.

«Espero que estas elecciones ayuden al país a abordar algunos de sus desafíos», declaró Oswell momentos después de emitir su voto.

Otro elector, el empresario Harry Litchadi, de 53 años, dijo a EFE que votaba con la esperanza de que el país mejorara su situación económica, en particular el alto coste de la vida.

«Quiero que se estabilicen los precios de productos básicos como el azúcar. Es importante para mí votar», añadió.

Chakwera, teólogo evangelista y expredicador de 70 años, aspira a un segundo mandato en un clima de crisis económica, altos niveles de pobreza y dudas sobre la imparcialidad de la Comisión Electoral que amenazan con minar la confianza en el proceso.

El mandatario derrotó a Mutharika, de 85 años, en 2020 en una elecciones repetidas después de que el Tribunal Constitucional anulara los resultados de los comicios de 2019 por irregularidades masivas.

Chakwera llegó al poder con un discurso contra la corrupción y respaldado por una coalición opositora que, desde entonces, se ha desintegrado.

En las papeletas concurren 17 candidatos presidenciales, entre ellos Chakwera, cuyo apoyo se concentra en la región central -bastión de su formación, el gobernante Partido del Congreso de Malaui (MCP, en inglés)-, y Mutharika, que domina en el sur.

Si ningún candidato logra más del 50 % de los votos, habrá una segunda vuelta en unas elecciones supervisadas por misiones de observadores internacionales como la de la Unión Europea (UE), la de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) o la conjunta de la Unión Africana (UA) y el Mercado Común para África Oriental y Austral (COMESA).

Los malauíes eligen también en esta jornada a 229 diputados y 509 concejales locales.

Por ley, la Comisión Electoral está obligada a publicar los resultados de las elecciones dentro de los ocho días posteriores a la votación.

Malaui es uno de los países más empobrecidos del mundo, donde más del 70 % de la población vive con menos de 2,15 dólares al día, según datos del Banco Mundial, en medio del alza de los precios de los alimentos y los servicios básicos.

A esta situación se suma una crisis de divisas que ha agravado la escasez de combustible, visible en largas colas en las gasolineras desde hace meses. EFE

