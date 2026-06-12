Malaui repatría a 980 ciudadanos tras la ola de ataques xenófobos en Sudáfrica

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Nairobi, 12 jun (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Malaui informó este viernes de que 980 ciudadanos malauíes viajan ya repatriados desde Sudáfrica, tras la ola de ataques xenófobos en el país austral.

Según un comunicado de la cartera de Exteriores, Sudáfrica envió el jueves 14 autobuses cargados con los nacionales malauíes que estaban recluidos en el Centro de Detención de Lindela, en la provincia sudafricana de Gauteng, por incumplir normativas migratorias.

Se espera que los repatriados ingresen a territorio malauí este sábado a través del puesto fronterizo de Mwanza, donde se someterán a los controles de seguridad e inmigración pertinentes antes de continuar hacia sus respectivos destinos.

Ante este proceso, Malaui aseguró que mantiene una estrecha coordinación con el Departamento de Asuntos Internos sudafricano y con sus propias misiones diplomáticas en Pretoria (Sudáfrica), Harare (Zimbabue) y Maputo (Mozambique) para garantizar un retorno seguro.

«El Gobierno sigue comprometido con la salvaguarda del bienestar e intereses de los malauíes en el extranjero», subrayó el ministerio en el comunicado, en el que añadió que continuará ofreciendo actualizaciones sobre la situación a medida que se desarrolle el operativo.

Además de Malaui, Nigeria, Zimbabue y Ghana han repatriado a cientos de ciudadanos, mientras que Kenia y Lesoto han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos en Sudáfrica, cuyo Gobierno ha condenado estos ataques, aunque ha reivindicado su derecho a frenar la inmigración irregular.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, a menudo, han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables, siendo las más graves las que se produjeron a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la ONG Human Rights Watch (HRW). EFE

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