Maldivas aplica prohibición de fumar a todos los nacidos a partir de 2007

El archipiélago de Maldivas comenzó este sábado a aplicar la prohibición de fumar a toda persona nacida a partir de enero de 2007, y se convirtió así en el único país en cumplir actualmente semejante restricción, indicó el Ministerio de Sanidad.

La iniciativa, promovida por el presidente Mohamed Muizzu, «protegerá la salud pública y promoverá una generación libre de tabaco», indicó el ministerio.

«En virtud de la nueva normativa, queda prohibido en Maldivas, para las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2007, comprar o consumir productos relacionados con el tabaco», puntualizó el ministerio.

«La prohibición se aplica a todas las formas de tabaco, y los vendedores tienen la obligación de verificar la edad antes de proceder a la venta», añadió.

La medida se aplica también a los visitantes del archipiélago, conocido por su turismo de lujo, y dotado de 1.191 islas repartidas a lo largo de 800 kilómetros.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad señaló que mantiene la prohibición de importar, vender, distribuir, poseer y utilizar cigarrillos electrónicos. Dicha prohibición rige para todo el mundo, independientemente de la edad.

La venta de tabaco a menores implica una multa de 3.200 dólares, y el consumo de dispositivos de vapeo una penalización de 320 USD.

Reino Unido propuso una medida similar a la de Maldivas, pero está aún en proceso legislativo.

El primer país en aplicarla fue Nueva Zelanda, pero fue rechazada en noviembre de 2023, menos de un año después de su entrada en vigor.

