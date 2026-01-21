Malet (AmChamSpain): Tensiones geopolíticas no están impactando en relación empresarial

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- Las crecientes tensiones geopolíticas no están impactando por ahora en la relación entre las empresas estadounidenses y españolas, según el presidente de la Cámara de comercio de EE.UU. en España (AmChamSpain), Jaime Malet, quien confía en que al final se llegue a un acuerdo entre la UE y Washington.

«No. No se está traduciendo», ha declarado Malet a EFE en Davos, a propósito del impacto sobre las empresas españolas que podría tener la actual disputa entre europeos y estadounidenses sobre la pretensión del presidente Donald Trump de hacerse con el control del territorio danés de Groenlandia.

«España es un inversor muy importante en Estados Unidos, es el número once. Tenemos 90.000 millones de inversión instalada. Y Estados Unidos, el primer inversor en España desde hace muchas décadas: más de 130.000 millones de inversiones», ha recordado.

«No, no cambian las empresas americanas en España, en Europa están muy ‘europeizadas’, por decirlo de alguna forma, dirigidas por personas que son del país. Y lo mismo ocurre con las empresas españolas allí. No, yo no creo que esto afecte o, al menos, nosotros vamos a trabajar para que no lo haga».

Pocas horas antes del esperado discurso de Trump ante esta cumbre del Foro Económico Mundial (WEF), Malet se ha declarado confiado en que al final los dos grandes socios y aliados lleguen a un acuerdo.

«Yo espero que haya un acuerdo, pero lo que está claro es que la Administración estadounidense ahora está fijando el marco, el marco sobre el que discutir las cosas. Veremos cómo ese marco se mueve y qué es lo que pasa».

En general, Malet percibe un nuevo escenario: «Veo un Davos que deja de ser aspiracional, para hablar de las cuestiones duras que siempre han estado aquí, pero que nunca han aflorado de esta forma tan brutal como la que estamos viviendo».

«El Davos que hemos vivido -explica-, con aspiraciones, con una agenda más social, creo que va a pasar a un segundo o tercer plano, y de lo que se está hablando aquí es de cuestiones de poder, de geopolítica, de industria y de tecnología, básicamente».

Pero, puntualiza, «el orden internacional no lo ha roto, no lo ha cambiado Trump; lo han cambiado otras grandes potencias durante los últimos veinte años, en los que han utilizado las organizaciones internacionales para hacerse fuertes, y que tienen resentimiento contra Occidente, entre ellas China y Rusia». EFE

