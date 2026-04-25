Mali dice que ha abortado ataques en varias ciudades del país tras ofensiva secesionista

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Bamako, 25 abr (EFE).- El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Mali informó este sábado que «grupos armados terroristas» intentaron atacar varias ciudades del país, pero sufrieron «reveses inmediatos» ante la «respuesta profesional» del Ejército, en el contexto de una ofensiva secesionista en el norte del país.

Según el comunicado, los asaltantes sufrieron pérdidas gracias al «compromiso» de los militares malienses, con varios terroristas neutralizados y equipamiento destruido, aunque sin precisar las ciudades donde se libraron los combates.

Este mismo día, los secesionistas nacionalistas del Frente de Liberación del Azawad (FLA), que reclama esa amplia región del norte, anunciaron el inicio de la «batalla de la liberación» y aseguraron haber tomado el control de la ciudad estratégica de Kidal, mientras otros grupos armados, supuestamente vinculados a Al Qaeda, atacaron la capital, Bamako, y ciudades cercanas.

La nota del Ejército maliense de este sábado añade que las operaciones de rastrillaje continúan y que la situación «está totalmente bajo control».

Asimismo, llama a la población a mantener la calma y a no difundir vídeos ni mensajes de propaganda destinados a generar inquietud general.

El FLA reivindicó la operación en el norte de Mali en su cuenta de X, afirmando en un breve comentario que sus combatientes «se desplazan libremente» por el corazón de Kidal, mientras su portavoz, Mohamed Elmaouloud Ramadane, anunció el derribo de dos helicópteros del Ejército en el norte del país.

Videos no verificados que circulan en redes sociales cercanas a los independentistas muestran a efectivos del frente avanzando por Kidal sin combates aparentes.

Kidal, bastión histórico de los rebeldes tuareg, fue recuperada por las fuerzas gubernamentales en 2023 tras años de conflicto.

Sin embargo, fuentes militares y testigos informaron a EFE de que el país fue escenario este sábado de más ataques coordinados en múltiples localidades, incluidas la capital Bamako y sus periferias, Kati, Sévaré y Mopti, con detonaciones de artillería pesada y fuego de armas automáticas.

Según estas fuentes, los ataques en la zona septentrional del Azawad fueron lanzados por el FLA, mientras que los de Bamako y su periferia por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel), aunque esta organización yihadista no haya reivindicado los asaltos.

Desde 2020, Mali está gobernado por una junta militar en un contexto marcado por la inestabilidad y la grave violencia que sufre el país desde hace más de una década a causa de los secesionistas norteños, que reclaman la región del Azawad, y de grupos yihadistas afiliados al Estado Islámico y a Al Qaeda. EFE

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