Mali suspende salarios a más de 36 mil funcionarios que no acuden a sus puestos de trabajo
Bamako, 27 ago (EFE).- El Ministerio de Economía y Finanzas de Mali anunció este martes la suspensión provisional del pago de salarios a 36.151 funcionarios que percibían su sueldo mensual sin acudir a sus puestos de trabajo.
Según la decisión gubernamental, a la que tuvo acceso EFE, estos empleados, equivalentes al 4,57 % de la masa salarial, no completaron su registro biométrico en el nuevo Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos (SIGRH), en marcha desde 2022.
Hasta ahora, 122.166 de los 158.317 trabajadores convocados han completado satisfactoriamente su inscripción en el sistema, de acuerdo con el documento.
El valor anual de los sueldos suspendidos supera los 48.280 millones de francos CFA (más de 73 millones de euros).
El texto precisa que se trata de una suspensión provisional a la espera de la «clarificación» de la situación administrativa de los funcionarios afectados en un plazo de tres meses. Pasado ese periodo, la suspensión se convertirá en definitiva.
La medida forma parte de un plan gubernamental para mejorar la gestión del funcionariado, cuyo informe de evaluación fue entregado el pasado 15 de este mes al jefe de la junta militar, el general Assimi Goita, en el poder desde el golpe de Estado de 2020. EFE
