Mamdani, Tom Brady y Travis Scott, asistentes de lujo en el Brasil-Marruecos de Nueva York

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Newark, 13 jun (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani; el exjugador de fútbol americano Tom Brady y el rapero Travis Scott fueron algunos de los grandes asistentes del Brasil-Marruecos disputado en la sede de Nueva York/Nueva Jersey en el debut mundialista de la ‘Canarinha’.

Zohran Mamdani, alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York, fue uno de los nombres propios de la tarde en el Brasil-Marruecos que inauguró los partidos mundialistas en el MetLife Stadium, rebautizado como estadio Nueva York/Nueva Jersey durante el torneo.

Mamdani, vestido con una camiseta de fútbol que puso a la venta en ediciones limitadas su administración para promover el fútbol en la ciudad que gobierna, se sentó al lado de la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul.

La administración de Mamdani impulsó una rifa de 1.000 entradas para el Mundial a 50 dólares cada una para que los residentes de la ciudad de Nueva York pudieran asistir a los partidos de la sede NuevaYork/Nueva Jersey jugados en el estado vecino.

Tom Brady, una de las mayores leyendas del fútbol americano, también asistió al encuentro junto a su hija Vivian Lake Brady, quien cuenta con la doble nacionalidad estadounidense y brasileña por el origen de su madre, Gisele Bündchen.

Travis Scott tampoco se quiso perder uno de los partidos con más expectativa de toda la fase de grupos y vistió la camiseta de la pentacampeona.

El rapero estadounidense ya protagonizó una de las colaboraciones del FC Barcelona con Spotify en la camiseta del conjunto blaugrana para el Clásico de Montjuic en la temporada 2024-25.

A nivel futbolístico, emblemas de la ‘Verdeamarelha’ como Cafú, Bebeto y Dunga también presenciaron el debut de Brasil en la cita mundialista de este 2026. EFE

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