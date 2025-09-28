The Swiss voice in the world since 1935
Mamdani asegura que electores pasarán la página y lo elegirán alcalde de Nueva York

Nueva York, 28 sep (EFE).- El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, y que lidera las encuestas, Zohran Mamdani, aseguró este domingo que en las próximas elecciones los neoyorquinos «pasarán la página» al gobierno del saliente alcalde Eric Adams para elegirlo el 5 de noviembre.

Mamdani reaccionó así al anuncio que hizo este domingo Adams de abandonar la carrera para un segundo mandato y lo acusó de haber incumplido las promesas que hizo a los neoyorquinos.

«Una ciudad que ya era difícil se ha vuelto casi imposible para quienes la llaman hogar, pero un nuevo día está por llegar», aseguró el asambleísta estatal, de 33 años, que se define como socialista por lo que ha sido acusado de «comunista».

Mamdani, que sorprendió al ganar la primaria demócrata de junio, colgó un video en X donde comentó el anuncio de Adams y aseguró a los neoyorquinos que en poco más de cinco semanas «pasaremos la página de la política del gran dinero y las pequeñas ideas».

Con la salida de Adams, la carrera por la alcaldía se reduce a los principales candidatos, Mamdani y el exgobernador demócrata y ahora candidato independiente Andrew Cuomo, de 68 años, para quien también tuvo un mensaje: «Cuomo, se le cumplió su deseo. Querías que (el presidente Donald) Trump y sus amigos multimillonarios te ayudaran a despejar el campo».

Se refirió a que, según un artículo del New York Times, la Administración Trump estaba evaluando ofrecer un cargo a Adams para que dejara la contienda electoral para dejar el camino libre a Cuomo y recordó que ya lo derrotó en las primarias por 13 puntos, lo que espera repetir en noviembre.

Al conocer la decisión de Adams, Cuomo elogió su valentía por poner primero los intereses de la ciudad. EFE

rh/jrh

