Mamdani bromea en el show de Fallon: «Hace tanto frío que se congelaron los alquileres»

Nueva York, 27 ene (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, apareció por sorpresa en el programa de Jimmy Fallon y bromeó con que las bajas temperaturas que se están registrando en la ciudad estos días han llegado a congelar el precio de los alquileres, haciendo alusión a una de sus promesas electorales más destacadas.

«Hace tanto frío en Nueva York que se congelaron los alquileres», bromeó Mamdani durante el monólogo inicial del cómico en el que hizo varios chistes relacionados con el frío extremo que vive la Gran Manzana.

Antes de que el alcalde irrumpiera en pantalla, solo por unos segundos, Fallon aseguró que el frío es tan fuerte que le había visto abrazado a un agente de la Bolsa de Nueva York, que acostumbran a chocar con Mamdani por sus propuestas de izquierda.

«Esta mañana hacía tanto frío en Nueva York que, de camino al trabajo, vi a un agente de bolsa de Wall Street abrazado con Zohran Mamdani», declaró.

El cómico también apuntó que hace tanto frío que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instalado un calentador especial en su máquina de resonancia magnética.

El mandatario siempre presume de que sus resultados de algunas pruebas médicas son «perfectos», pero nunca explica porque se hizo una resonancia, lo que llevó a los cómicos a hacer chistes con esta prueba.

«Hace tanto frío que he visto la película de Melania solo para calentar mi corazón», añadió entre otras bromas relacionadas con las bajas temperaturas.

La tormenta invernal que ha azotado gran parte del país ha cubierto de blanco la Gran Manzana y ha dejado temperaturas de entre -6 y -11 grados este martes, que descienden aún más en la sensación térmica por el viento y la nieve acumulada en las calles.

«En serio, quedaos en casa, manteneos calentitos», añadió al despedirse del programa. EFE

