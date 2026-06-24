Mamdani creará un programa subvencionado de seguros del hogar con 100 millones de dólares

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Nueva York, 24 jun (EFE).- El alcalde de Nueva York, el demócrata socialista Zohran Mamdani, dio este miércoles el primer paso para crear un programa subvencionado de seguros del hogar para viviendas de renta estabilizada (regulada), al que destinará 100 millones de dólares (88 millones de euros) en los próximos tres años.

El programa forma parte de la agenda de Mamdani para combatir el alto coste de vida e inició hoy la búsqueda de operadoras con una propuesta «capaz de reducir las primas en al menos un 20 % para una parte significativa del parque de vivienda asequible y de renta estabilizada», según un comunicado.

La Administración de Mamdani, que considera pionero el plan, explicó que los proveedores de vivienda asequible se están viendo forzados a desviar recursos que iban dirigidos a mantenimiento, reparaciones y servicios a inquilinos debido a los crecientes costes de los seguros del hogar.

«Cada incremento de 100 dólares en el coste de los seguros exige 1.200 dólares adicionales de capital de la ciudad para nuevas transacciones de vivienda asequible», detalla la nota.

Nueva York tiene un millón de apartamentos de renta estabilizada, generalmente en edificios de propiedad privada construidos antes de 1974, y están regulados para que la renta que pagan los inquilinos se incremente cada año en un porcentaje limitado, actualmente entre el 3 y el 4,5 %, decidido cada año por un órgano público.

«Cuando los mercados privados no logran dar respuesta, el gobierno tiene la responsabilidad de intervenir», señala Mamdani en la nota, en la que denuncia un «vertiginoso aumento de los costos de los seguros» que está «drenando recursos de la vivienda asequible».

El proceso de búsqueda para definir el programa está abierto hasta el 6 de agosto y dirigido a corredores de seguros, gestores de aseguradoras cautivas (captive managers), aseguradoras y reaseguradoras, administradores externos, consultoras actuariales y de riesgos, y otras entidades capaces de operar a gran escala.

Con los 100 millones de presupuesto, la Administración busca asegurar 20.000 viviendas el próximo año y 100.000 para 2030.

Aparte de eso, Mamdani afronta este jueves una prueba de fuego en sus promesas de campaña para hacer la ciudad más asequible, ya que el órgano público encargado de la renta regulada, la Rent Guidelines Board, votará sobre la posible congelación de la renta estabilizada. EFE

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