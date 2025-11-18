Mamdani pide 4 millones de dólares en donaciones para financiar su transición a alcalde

Nueva York, 18 nov (EFE).- El alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, pidió hoy a sus seguidores 4 millones de dólares para financiar su fondo de transición y señaló que, a diferencia de gobiernos locales previos, tiene muchos donantes que aportan pequeñas cantidades.

Mamdani, en un video en X, argumenta que tras ganar las elecciones a la alcaldía hace dos semanas se está centrando en «prepararse» para asumir el cargo, pero ahora su campaña electoral ha finalizado y ha dejado de recibir fondos públicos que multiplican las donaciones de los ciudadanos.

«Debemos cribar los 50.000 currículos que recibimos, seguir pagando a nuestro increíble equipo y planear no solo la investidura, sino la implementación de nuestras políticas», explica el político de 34 años, que se convertirá el 1 de enero en el primer alcalde musulmán y el más joven en décadas.

El demócrata socialista indica que en dos semanas ha recaudado más de 1 millón de dólares gracias a unos 12.700 donantes que han aportado una media de 77 dólares cada uno, ya que, al igual que en su campaña, no se apoya en «donantes ricos».

Aprovecha entonces Mamdani para lanzar un dardo al alcalde saliente, Eric Adams, demócrata moderado y expolicía, al exponer que este contó con 884 donantes que aportaron 1.219 dólares de media en su transición.

El equipo de transición de Mamdani está formado por Elana Leopold, quien trabajó con el exalcalde Bill de Blasio (2014-21); Maria Torres-Springer, primera vicealcaldesa de Adams; Lina Khan, la expresidenta de la Comisión Federal de Comercio; Grace Bonilla, presidenta de una ONG, y Melania Hartzog, experta en presupuesto municipal.

La semana pasada hizo sus primeros nombramientos de gobierno: Dean Fuleihan, exdirector de presupuesto en la Alcaldía durante la Administración De Blasio, que será el primer vicealcalde, y Elle Bisgaard-Church, hasta ahora su principal asesora, que será jefa de gabinete. EFE

