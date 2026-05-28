Mamdani rechaza asistir a Desfile de Israel en Nueva York y rompe tradición de 62 años

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Nueva York, 28 may (EFE).- El alcalde de Nueva York, el socialdemócrata Zohran Mamdani, rechazó este jueves asistir al Desfile nacional de Israel que se celebrará el próximo domingo por oposición al Gobierno de ese país, y romperá así una tradición de 62 años.

«Dije durante la campaña (electoral) que no asistiría al Desfile y he dejado abundantemente claras mis ideas sobre el Gobierno israelí», afirmó Mamdani en una rueda de prensa para divulgar las medidas de seguridad que desplegará su administración durante el evento.

«Como alcalde de la ciudad, me tomo seriamente mi responsabilidad para proteger la seguridad y el bienestar de cada neoyorquino y cada evento, independientemente de mi asistencia», reivindicó Mamdani, flanqueado por la jefa de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Tisch, que es judía, advirtió de «un entorno de amenaza elevada» por el «aumento de antisemitismo» en todo el mundo, acrecentado tras la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán iniciada hace tres meses, pero aclaró que «no hay amenazas serias o creíbles» para la jornada.

La funcionaria dijo que la Policía (NYPD) desplegará «el plan de seguridad más amplio» para un Desfile de Israel, con más agentes y equipos con armas que nunca, vigilancia con cámaras y revisiones de los asistentes, vendedores, participantes y periodistas.

El Desfile de Israel se celebra en Nueva York desde 1964 y es uno de los eventos étnicos más multitudinarios de Nueva York, ya que la ciudad y su zona metropolitana acogen a la mayor población judía fuera del Estado hebreo, de más de un millón de personas.

Desde sus inicios, y dados los vínculos diplomáticos de EE.UU. e Israel, los alcaldes de la ciudad han asistido a la celebración, así como numerosos cargos electos.

Al preguntar un periodista a Mamdani si enviará a algún sustituto para que represente a su administración en el evento, Tisch se señaló a sí misma sonriendo.

Mamdani, el primer alcalde musulmán, ha condenado los ataques del grupo terrorista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenaron la guerra de Israel contra Gaza y los territorios palestinos ocupados, y ha denunciado esta como un «genocidio» contra la población palestina.

El evento de este año lleva el lema «Estadounidenses orgullosos, sionistas orgullosos» y se espera que atraiga a «decenas de miles» de asistentes. Según medios locales, suelen ser entre 50.000 y 60.000.

El desfile nacional más antiguo y multitudinario de Nueva York es el de San Patricio, que celebra la herencia irlandesa de la población y atrae unos 150.000 asistentes. EFE

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