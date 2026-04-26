Mamdani rechaza la «violencia política» tras el tiroteo en la cena de la prensa con Trump

2 minutos

Redacción América, 25 abr (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó este sábado la «violencia política» tras el tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y expresó alivio porque el presidente Donald Trump y los asistentes al evento resultaron ilesos.

«La violencia política es absolutamente inaceptable. Me alegra que el presidente y los invitados a la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca estén a salvo», escribió Mamdani en su cuenta en X.

El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del gabinete del salón donde se celebraba este sábado en la noche la cena, tras escucharse lo que parecieron disparos, según relató un periodista de EFE presente en el evento.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que asistían a la gala en el Hotel Hilton de Washington, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Posteriormente, Trump aseguró en una rueda de prensa que el tirador «estaba muy lejos» de acercarse a él y afirmó que se trataba de «un loco» que difícilmente habría podido atravesar las puertas del gran salón donde se encontraba.

El mandatario indicó, además, que el atacante fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto después de disparar contra un agente, cuya protección antibalas evitó heridas graves.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, señaló que el sospechoso portaba un arma larga.

La de este sábado fue la primera cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a la que Trump asistió como presidente, después de haber boicoteado estos eventos durante su primer mandato y también en 2025, tras regresar a la Casa Blanca luego de las elecciones de noviembre de 2024. EFE

lnm/eav