Mamdani se mudará a Gracie Mansion, residencia oficial de los alcaldes de Nueva York

3 minutos

Nueva York, 8 dic (EFE).- El alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, que jurará su cargo el 1 de enero, se mudará junto a su esposa a Gracie Mansion, la residencia oficial para los alcaldes de la ciudad, con vistas hacia el East River, inaugurada en 1799.

El ahora asambleísta estatal de 34 años indicó este lunes en un comunicado, que tras hablarlo con su esposa , Rama Duwaji, de 28, han decidido mudarse de su pequeño apartamento de un dormitorio en la comunidad de Astoria, en el condado de Queens, a la residencia oficial en Manhattan, rodeada de seguridad y un pequeño parque, e incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

«Mi esposa Rama y yo decidimos mudarnos a Graice Mansión en enero. Extrañaremos mucho nuestra casa en Astoria, cocinar la cena uno al lado del otro, compartir el ascensor con nuestros vecinos por la noche, escuchar música y vibrar a través de las paredes del apartamento», señala Mamdani.

El alcalde electo Indicó que han basado la decisión en la seguridad de sus familias «y a la importancia de dedicar todo mi esfuerzo a implementar la agenda de asequibilidad por la que votaron los neoyorquinos».

El pasado 1 de diciembre, Mamdani, triunfador en los comicios del pasado 4 de noviembre, visitó por primera vez el que será su nuevo hogar por los próximos cuatro años. Allí se reunió con el alcalde saliente, el también demócrata Eric Adam, y durante una hora conversaron sobre cómo hacer que la transición se «lo más fluida posible».

Mamdani también dedicó palabras a la comunidad que ha sido su hogar y que representa en la Asamblea del estado a la que agradeció por mostrarles lo mejor de la ciudad de Nueva York.

«Este barrio fue nuestro hogar mientras nuestra ciudad sobrellevaba una pandemia devastadora, ataques crueles contra inmigrantes y años de crisis de asequibilidad», afirmó.

«Una y otra vez, esta comunidad se ha apoyado mutuamente. Lo extrañaremos todo: el interminable Adeni chai (te con cardamono y especias), las animadas conversaciones en español, árabe y todos los idiomas intermedios, los aromas de mariscos y shawarma (un plato del Medio Oriente de diversas carnes asadas) que se extendían por la calle», indicó además en su mensaje de despedida a Queens, reconocido como el condado de mayor diversidad étnica en EEUU, con inmigrantes de casi todas partes del mundo.

«Aunque ya no viva en Astoria, Astoria siempre vivirá dentro de mí y del trabajo que hago», subrayó.

Mamdani también se dirigió ayer en un vídeo en su cuenta de X a los inmigrantes, a quienes aseguró que les protegerá cuando sea alcalde y les indicó qué hacer si se enfrentan con un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

«Los neoyorquinos tiene derecho constitucional a protestar. Cuando sea alcalde protegeré ese derecho. Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes», señaló. EFE

rh/jco/ajs