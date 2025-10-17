Mamdani y Cuomo desafían a Trump en el primer debate electoral a la alcaldía de Nueva York

Nueva York, 16 oct (EFE).- Los principales aspirantes a la alcaldía de Nueva York, el candidato demócrata Zohran Mamdani y el independiente Andrew Cuomo, coincidieron este jueves en desafiar al presidente republicano Donald Trump en su primer debate a menos de tres semanas de las elecciones.

Mamdani, el joven asambleísta estatal que lidera las encuestas, sorprendió al imponerse en las primarias demócratas al veterano de la política Cuomo, tras lo que este se relanzó como independiente, y ahora ambos intentan rascar votos tras la retirada de la contienda del actual regidor, Eric Adams.

El liderazgo de Mamdani, de 33 años y que representa al ala socialista del Partido Demócrata, ha llevado a Trump a amenazarle con que si gana los comicios lo arrestará, lo deportará -nació en Uganda pero está naturalizado estadounidense-, tomará la ciudad y no le facilitará fondos federales.

La cuestión sobre la relación del futuro alcalde con Trump era un tema clave en el debate, ante lo que el candidato demócrata aseguró que está dispuesto «no solo a hablar con él, sino a trabajar si eso significa cumplir (con la promesa de) bajar el costo de vida» para los neoyorquinos.

No obstante, Mamdani señaló que el presidente «ya está suspendiendo financiación federal para infraestructuras en un acto flagrante de represalia política», aludiendo a la paralización del megaproyecto de un túnel entre Nueva York y Nueva Jersey, «y eso requiere un liderazgo que le plante cara».

Tras la retirada de Adams, se espera que los demócratas moderados se fijen en Cuomo, por lo que Mamdani ha suavizado su posición y ayer en una entrevista en el canal conservador Fox también abogó por el diálogo con Trump, e incluso con la Policía de Nueva York, a la que impulsó desfinanciar en el pasado.

Cuomo, que busca resucitar su carrera política tras dimitir en 2021 como gobernador por un escándalo sexual que sigue negando, opinó que si Mamdani gana, «será alcalde Trump».

El también exfiscal y exsecretario de Vivienda recordó que Trump y él trabajaron «juntos cada día» cuando era gobernador durante la etapa de la pandemia de covid-19 y abogó por hacerlo de nuevo, pero le advirtió que priorizará a los neoyorquinos.

«Mis posibilidades son 50-50. Aunque usted sea el presidente, quiero trabajar con usted. Creo que podemos hacer buenas cosas juntos. Pero número uno, lucharé contra usted hasta el final si intenta hacer daño a los neoyorquinos», dijo el exgobernador, visto como representante del ‘establishment’.

En el debate participó también un tercer aspirante, el republicano Curtis Sliwa, miembro de la patrulla de seguridad callejera Ángeles Guardianes y cuyas papeletas en el bastión demócrata de Nueva York son reducidas pero puede rascar votos de los moderados.

Sliwa rompió con el tono desafiante de sus rivales y promovió «negociar» con el Gobierno de Trump: «Andrew Cuomo y Zohran Mamdani quieren imponerse a Donald Trump. Pueden ser duros, pero no pueden ser duros si eso cuesta a la gente fondos federales que necesitan desesperadamente», sostuvo.

Pese a sus diferencias, los tres aspirantes parecieron mostrar un punto en común en su rechazo a que Trump despliegue a la Guardia Nacional en Nueva York, algo que expresaron lanzándose dardos.

Cuomo aseguró que el presidente enviará las tropas si Mamdani es alcalde, a lo que Sliwa se jactó «del tipo más duro del mundo, que perdió sus propias primarias», mientras que Mamdani criticó la postura suave de Cuomo respecto las redadas migratorias federales de este año en grandes urbes. EFE

