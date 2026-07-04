Maná protagonizará espectáculo de medio tiempo en el último partido del Mundial en México

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Ciudad de México, 3 jul (EFE).- La banda mexicana de rock Maná regresará el próximo domingo a la cancha del Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del último partido del Mundial de fútbol que se disputará en México, en el que la selección local se enfrentará a Inglaterra por los octavos de final del torneo.

La agrupación liderada por el vocalista Fher Olvera compartió con EFE un comunicado en el que anuncia su vuelta al colosal recinto, después de su presentación ante más de 1.100 millones de telespectadores durante la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, el pasado 11 de junio, donde interpretó el clásico ‘Oye Mi Amor’ (1992).

“Maná regresará este domingo al Estadio Ciudad de México para protagonizar el espectáculo oficial de medio tiempo del último partido del Mundial que se disputará en la capital”, indicó el documento sin precisar el repertorio que interpretará la banda con más de cuatro décadas de trayectoria.

La nota explicó también que este regreso convierte a Maná en la única agrupación que ha participado tanto en la ceremonia inaugural como en un espectáculo de medio tiempo del torneo en México.

El texto no reveló si otros artistas estarán presentes durante el espectáculo en mención.

El anuncio se da en la misma semana en que Olvera (Puebla, 1959) respondió al polémico mensaje que Liam Gallagher (Mánchester, 1972), vocalista de Oasis, publicó en redes sociales, en el que pronosticó una goleada de 5-0 de Inglaterra sobre México.

«El cantante de Oasis dijo que México va a perder 5-0 contra Inglaterra. A ver, no manches, ubícate, güey. Cinco a cero, cálmate. Ahí nos vemos el domingo para ver cómo nos va», dijo Olvera entre risas en un video publicado en las redes sociales oficiales de Maná.

La interacción entre ambos artistas provocó la reacción de miles de usuarios, en su mayoría aficionados que se unieron al «¿y si sí?», una frase que se ha convertido en el lema con el que los mexicanos alimentan la esperanza de la victoria de México en el Mundial.

Previo al partido inaugural de la Copa del Mundo, entre México y Sudáfrica el pasado 11 de junio, Maná encabezó un espectáculo en el que también participaron Shakira, Burna Boy, J Balvin, Los Ángeles Azules, Belinda, Alejandro Fernández, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla. EFE

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