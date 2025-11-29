Mancilla (Colombia) anuncia un partido «intenso» desde el primer segundo ante Argentina

Redacción deportes, 29 nov (EFE).- Colombia afrontará este lunes en Manila (Filipinas) el partido de cuartos de final del Mundial femenino de fútbol sala ante Argentina con la convicción de haber encontrado su forma y reforzado por la sensación de identidad mostrada en su último partido, este viernes, que terminó con goleada ante Tailandia (1-4), un mensaje que su jugadora más importante, Nicole Mancilla también transmite al anticipar un encuentro de máxima intensidad.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta a la Copa América Femenina 2025, torneo que otorgó las plazas para esta primera Copa Mundial. Aquel partido de la fase de grupos terminó en empate a uno, con goles de Becha Núñez para Argentina y de la propia Mancilla.

Finalmente, Argentina obtuvo el subcampeonato y Colombia cerró el torneo en la tercera posición.

“Será un partido muy intenso desde el primer segundo”, señaló Mancilla, convencida de que el enfrentamiento estará marcado por la ambición competitiva de ambos equipos.

Para la jugadora, la clave estará en mantener la determinación mostrada recientemente: “Ellas corren, presionan y buscan el gol; nosotras también. Las dos selecciones imponen esfuerzo y orden”.

Mancilla considera que el contexto mundialista elevará aún más la exigencia. “Aunque ya hemos jugado antes, aquí es un partido diferente. El escenario cambia y la responsabilidad también”, afirmó.

Y aseguró que el duelo tendrá todos los elementos para captar la atención: “Será un partido muy bueno y emocionante”. EFE

