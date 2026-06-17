Mangione alegará un problema psiquiátrico en el juicio por homicidio de un ejecutivo

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Luigi Mangione, acusado de la muerte de un alto ejecutivo de la salud en Nueva York, alegará una «perturbación emocional extrema» como parte de su defensa en el juicio estatal que enfrenta por homicidio, según reportes de medios estadounidenses.

Este argumento podría ayudarle a reducir la condena, pero no lo eximiría completamente de responsabilidad penal, como en caso de una declaración de demencia.

A Mangione se le acusa por el homicidio en diciembre de 2024 de Brian Thompson, entonces presidente ejecutivo de UnitedHealthcare. El caso impactó a Estados Unidos y puso de relieve la profunda indignación pública contra el sistema privado de salud del país.

Cinco días después del asesinato, Mangione fue arrestado en un restaurante de McDonald en Altoona, Pensilvania, a 370 kilómetros de la escena del crimen.

Mangione está acusado de homicidio en un tribunal estatal y se enfrenta a una posible cadena perpetua sin libertad condicional.

Él se declaró no culpable. Está previsto que el juicio comience el 8 de septiembre.

En mayo, el juez decidió excluir ciertos elementos de prueba, entre ellos un cargador de pistola, un teléfono y una billetera, después de que los abogados de Mangione argumentaran que un primer registro policial vulneró el procedimiento.

Sin embargo, otros elementos clave recuperados sí pueden utilizarse: una pistola de 9 mm, un silenciador y una libreta que contiene críticas al sistema de seguro de salud de Estados Unidos.

En la justicia federal, está acusado de dos cargos de acoso interestatal y se arriesga a la misma pena.

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