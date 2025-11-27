Manifestación contra el inminente cierre de la emisora pública bosnia por falta de dinero

3 minutos

Zagreb, 27 nov (EFE).- Varias decenas de periodistas de la radio y televisión estatal bosnia, BHRT, se manifestaron este jueves ante el Parlamento en Sarajevo contra del posible cierre de este medio que, tras 80 años de existencia, afronta una quiebra inminente por falta de financiación, y reclamaron a las autoridades que tomen medidas para que pueda sobrevivir.

Bajo el título “No apaguéis el BHRT”, la emisora lanzó hoy un programa especial de varias horas en el que, entre otras apelaciones, el conocido comentarista deportivo Velid Spaho aseguró que “los empleados de este medio ‘están luchando desesperadamente por sobrevivir’” y que necesitan apoyo de las autoridades y del público.

“Se trata además de una lucha por los cimientos de Bosnia-Herzegovina. Este partido que estamos jugando está en el último minuto. Llevamos 90 minutos y pico. Necesitamos desesperadamente un gol que creemos que podríamos lograr junto con la ciudadanía», afirmó el periodista.

También la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la Federación Europea de Periodistas (EFJ) alertaron hoy de la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar el cierre de BHRT.

El representante de la OSCE para la Libertad de los Medios, Jan Braathu, y el jefe de la misión de la organización en Bosnia, Rick Holtzapple, instaron a las autoridades a garantizar la continuidad de la emisora y a crear un modelo de financiación sostenible y transparente que asegure la estabilidad e independencia a largo plazo de la BHRT.

La OSCE advierte de que las televisiones públicas RTRS y FTVBiH, pertenecientes a la República Srpska y a la Federación de Bosnia-Herzegovina, respectivamente, deben cumplir sus obligaciones legales de financiación con la radiotelevisión estatal BHRT.

La deuda de la televisión serbobosnia RTRS a BHRT, según sentencias judiciales confirmadas, asciende a 50 millones de euros, mientras que FTVBiH, según la prensa, debe a BHRT 7,5 millones de euros.

En una carta a la Comisión Europea, la EFJ se solidariza con los periodistas de BHRT que hoy protestan frente al Parlamento bosnio y advierte de que «si no se toman medidas urgentes para solucionar el problema, BHRT corre el riesgo de cierre».

«Mientras el personal de BHRT protesta hoy, nuestras organizaciones le piden que inste al gobierno de Bosnia-Herzegovina a garantizar el apoyo y la independencia a largo plazo de este medio de interés público», demanda la federación europea.

La organización pide a la Comisión Europea que presione a las autoridades del país para que adopten una nueva ley que garantice la independencia política y financiera de la BHRT a largo plazo y que obligue a la televisión pública de la República Srpska a acatar las decisiones judiciales y saldar su deuda de 50 millones de euros. EFE

