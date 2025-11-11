Manifestación en Belgrado contra un proyecto inmobiliario del yerno de Trump

Estudiantes y habitantes de Belgrado, la capital de Serbia, protestaron el martes contra un proyecto inmobiliario para destruir la antigua sede del ex estado mayor del ejército yugoslavo y usar el terreno para un hotel de lujo, a cargo de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

El tema es sensible en Serbia pues se trata de edificios bombardeados varias veces en 1999 durante una campaña aérea de la OTAN efectuada por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Kosovo (1998-1999).

La empresa Affinity Partners, propiedad de Kushner, firmó en 2024 un contrato de arrendamiento de 99 años con el gobierno serbio para readecuar el sitio, cuyo estatuto de «bien cultural» acababa de ser revocado.

La manifestación, que congregó a centenares de personas, según un fotógrafo de la AFP, ocurre cuatro días después de la adopción por el Parlamento serbio de una ley especial que abre la vía para acelerar el proyecto e iniciar la destrucción de la antigua sede militar en pleno corazón de Belgrado.

Los manifestantes formaron brevemente un «muro humano» simbólico alrededor del complejo y dibujaron en el suelo una «línea de defensa» roja, según el fotógrafo de la AFP.

El yerno de Trump ha sido recibido varias veces en Serbia por el presidente Aleksandar Vucic. Invitado por la televisión local, el jefe de Estado serbio defendió un «proyecto extraordinario».

«Nosotros damos el terreno, ellos financian con al menos 650 millones de euros. Es una inversión enorme para nuestro país», declaró Vucic, y precisó que el lugar mide 2,9 hectáreas.

