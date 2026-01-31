Manifestación en Milán contra la presencia de agentes del ICE estadounidense en los JJ.OO.

Roma, 31 ene (EFE).- Varios miles de personas se manifestaron este sábado en Milán, en el norte de Italia, contra la prevista presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que comienzan el 6 de febrero.

«Creo que lo que vimos hoy en Milán fue una respuesta muy importante, una señal muy clara de participación y de que el ICE no es bienvenido en Italia, no es bienvenido en Milán. Son escuadrones que, en suelo estadounidense, están sembrando el caos en las ciudades», afirmó la secretaria general del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein.

Los manifestantes que pacíficamente recorrieron varias calles del centro de Milán portaban pancartas contra el presidente estadounidense, Donald Trump, con frases como «No a los Maga» o «No a los dictadores del ICE», y también algunas banderas de Palestina.

«Dejamos muy claro que no queremos a los matones de Trump en Milán. Tomaremos más medidas, pero esto no terminará aquí. Nuestro Gobierno está subordinado a Trump. No pueden decirle que no a Trump», declaró Pierfrancesco Majorino, líder del grupo del Partido Demócrata en la región de Lombardía.

Entre los presentes estaba Mario Calabresi, exdirector del diario ‘La Repubblica’, que declaró: «Están sembrando la violencia, llevando a cabo deportaciones, arrestando a niños de dos y cinco años, usándolos como cebo para capturar a sus madres; han asesinado a varios ciudadanos estadounidenses en las calles, incluyendo, como saben, a Alex Pretti, enfermero, y también a Renée Good, poeta. No queremos ver todo esto en Italia».

Entre los manifestantes también había un número significativo de ciudadanos estadounidenses que se unió a la protesta.

«Estamos aquí en solidaridad con la gente de Minneapolis. Trump es un fascista y está llevando a Estados Unidos por el camino equivocado», explicaba a los medios un estadounidense que vive desde hace 18 años en Italia.

Esta manifestación es la primera en Milán de varias que ya han sido anunciadas en la capital de Lombardía, sede de los Juegos Olímpicos invernales.

El Gobierno italiano insiste en que la presencia en los JJ.OO. se limitará a «analistas» de la Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigativo del ICE, y no habrá agentes operativos.

Italia acogerá del 6 al 22 de febrero los 25º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades alpinas de Milán y Cortina, con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo. EFE

