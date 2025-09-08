Manifestantes celebran caída de Bayrou y preparan acciones para bloquear Francia en 2 días

Antonio Torres del Cerro

París, 8 sep (EFE).- Al menos un millar de manifestantes celebraron este lunes en Francia la caída del Gobierno del centrista François Bayrou y perfilaron las acciones de la jornada de protesta de este miércoles, cuando el movimiento ‘Bloqueemos todo’ (‘Bloquons tout’) puede perturbar los transportes y otros servicios públicos, lo que ha puesto en alerta al Gobierno francés.

«Estamos hartos de las políticas que se practican desde hace diez años, el descaso a la educación, a la sanidad, a la vivienda», contó a EFE Élodie, una veinteñera que participó en una de las decenas de celebraciones espontáneas surgidas en Francia tras el cese de Bayrou, quien no superó esta tarde una moción de confianza en la Asamblea Nacional francesa.

La joven tomó parte de la concentración frente a la alcaldía del distrito XX de París (este), en la que se reunieron cerca de una centenar de personas. También hubo actos de protesta en ciudades como Montreuil (periferia parisina), Nantes o Clermont Ferrand.

Élodie, junto a una amiga, repartió octavillas en las que se convoca a los ciudadanos para que participen en el corte de dos importantes accesos en la parte de este la capital, La Porte de Montreuil y la de Bagnolet, así como en piquetes en estaciones de metro, entre otras medidas.

«Somos diferentes a los ‘chalecos amarillos’, pero tenemos algunas semejanzas», explicó la veinteñera, que es originaria de Bretaña y quien reside en París desde hace tres años.

Como el de los ‘Chalecos amarillos’, el movimiento contestatario que puso en jaque al presidente Emmanuel Macron a finales de 2018, ‘Bloquons tout’ se presenta como apartidario y ajeno a los sindicatos, aunque en la protesta del este de París blandían insignias del Partido Comunista Francés (PCF) y de la Francia Insumisa (LFI).

«Hoy ha sido una gran victoria, la victoria sobre un gobierno que quería aplicar una austeridad brutal», explicó a EFE el Concejal de Vivienda del Ayuntamiento de París, el comunista Jacques Baudrier, quien asistió para apoyar un «gran movimiento social» que se está gestando en Francia, en alusión a ‘Bloquons tout’.

«La meta es quitarse de en medio a la austeridad y que la alternativa sea un gobierno de izquierdas», apostó Baudrier, quien evitó valorar las dificultades del campo progresista, dividido por las tensiones entre el LFI y el Partido Socialista (PS).

Mientras, el Gobierno francés se ha tomado en serio el movimiento del día 10 y desplegará un enorme dispositivo de seguridad.

En todo el país serán hasta 80.000 policías y gendarmes. «No vamos a tolerar ningún bloqueo, ninguna clase de violencia», advirtió en una entrevista a France 2 el ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau.

La Dirección General de la Aviación Civil (DGAV) alertó este mismo lunes de que habrá perturbaciones y atrasos en los principales aeropuertos franceses. EFE

