Manifestantes denuncian 20 muertos en Cachemira paquistaní y autoridades confirman cinco

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Islamabad, 28 jul (EFE).- El Comité de Acción Conjunta Awami (JAAC), el movimiento civil que lidera las protestas en la Cachemira administrada por Pakistán, denunció este martes la muerte de 20 manifestantes en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras las autoridades regionales confirmaron por ahora cinco.

Los choques se produjeron el lunes por la noche cerca de Rawalakot, uno de los principales focos de la movilización, cuando los manifestantes intentaban avanzar hacia Muzaffarabad, la capital regional.

El JAAC, prohibido por las autoridades a comienzos de junio, aseguró que la marcha fue reprimida con gases lacrimógenos y «disparos directos» por parte de las fuerzas de seguridad.

«Se ha confirmado la identidad de 19 fallecidos, mientras que una persona carecía de documentos de identidad y presentaba una herida de bala en la cabeza; su cadáver se encuentra en el Hospital de Palandri», afirmó el movimiento en la red social X.

Entre los fallecidos se encuentra Usman Nazir, hermano de un miembro destacado del JAAC, añadió el grupo.

EFE no pudo verificar de forma independiente el balance ni las circunstancias de las muertes.

El portavoz del Ministerio del Interior de la región, Shahid Hussain, confirmó a EFE que cinco personas murieron en los enfrentamientos del lunes. Sin embargo, no confirmó la afirmación del JAAC de que 20 personas hubieran perdido la vida solo en los actos violentos del lunes.

«Cuando se recurre a la fuerza a este nivel, es posible que haya 20 muertos, pero tenemos confirmación de cinco fallecidos», declaró el funcionario por teléfono desde Muzaffarabad.

La Policía regional afirmó que trabajadores armados del JAAC intentaron «entrar por la fuerza en la ciudad de Rawalakot», abriendo fuego contra los agentes e hiriendo a dos de ellos.

Según cifras oficiales, 20 personas han muerto desde que comenzaron las protestas a principios de junio. El JAAC, por su parte, asegura que son 70 las víctimas mortales.

El movimiento exige la abolición de 12 escaños de la Asamblea Legislativa reservados a refugiados de Jammu y Cachemira, la parte de la región administrada por la India, asentados en Pakistán tras la partición de 1947.

La disputa por esos escaños ha reavivado debates sobre democracia, autonomía y poder político en la región. El JAAC sostiene que Islamabad utiliza esos asientos para influir en la formación de gobiernos locales, mientras que las autoridades defienden que su eliminación requeriría una reforma constitucional. EFE

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