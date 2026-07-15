Manifestantes en Cachemira paquistaní marchan tras choques con casi una decena de muertos

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Islamabad, 15 jul (EFE).- La Cachemira administrada por Pakistán, región disputada con la India desde hace casi ocho décadas, se prepara este miércoles para una marcha de manifestantes hacia su capital regional tras una jornada de enfrentamientos que dejó casi una decena de muertos, según balances aún parciales.

La movilización, convocada por el ilegalizado Comité de Acción Conjunta Awami (JAAC), está prevista para comenzar a las 11.00 hora local (06.00 GMT) con destino a Muzaffarabad, capital de la región, dijo a EFE Shahid Hussain, portavoz de la Secretaría de Interior de Cachemira.

Después de más de un mes de protestas, nuevos choques se produjeron el martes durante operaciones de las fuerzas de seguridad para despejar carreteras bloqueadas por manifestantes en varias zonas de la región.

Hussain explicó que las autoridades lanzaron operaciones de despeje en Rawalakot y zonas cercanas para restablecer el movimiento de personas y mercancías.

Durante esas operaciones, un miembro de los Rangers murió y otro agente resultó herido cuando manifestantes armados abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad, según el portavoz.

Las autoridades también lanzaron una operación en Tararkhal, donde miembros del JAAC habían bloqueado varios puntos de la carretera entre Kotli y Trarkhel.

Según Hussain, seis manifestantes y un agente de Policía murieron en esos enfrentamientos.

La Secretaría de Interior regional identificó este miércoles a ocho fallecidos (seis manifestantes, un policía y un miembro de los Rangers), mientras que un primer balance difundido el martes situaba en nueve el número de muertos, en medio de informaciones parciales sobre enfrentamientos simultáneos en varias zonas de la región.

El JAAC, por su parte, afirmó el martes en un comunicado difundido en X que cinco de sus miembros murieron en enfrentamientos en la zona de Sudhanoti, en el distrito de Baloch, aunque no ofreció detalles sobre las circunstancias de esas muertes.

La organización había llamado a sus seguidores a marchar este miércoles hacia Muzaffarabad al expirar el plazo dado al Gobierno regional para cumplir sus demandas.

El movimiento, ilegalizado bajo leyes antiterroristas, protesta contra el sistema de doce escaños reservados en la Asamblea Legislativa regional para refugiados de la Cachemira controlada por la India asentados en otras zonas de Pakistán.

La Cachemira administrada por Pakistán forma parte del territorio himalayo disputado por Islamabad y Nueva Delhi desde la partición del subcontinente indio en 1947. Ambos países, dotados de armas nucleares, controlan partes de la región y reclaman su totalidad. EFE

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