Manifestantes en Ciudad de México denuncian desalojos acelerados por el Mundial

Ciudad de México, 15 dic (EFE).- Decenas de personas desalojadas de sus hogares en distintas zonas de la Ciudad de México se manifestaron este lunes para denunciar un aumento «acelerado» de desplazamientos forzados y exigir una ley para “romper el pacto inmobiliario”, en medio del auge de la gentrificación de cara al Mundial de Fútbol de 2026.

“Pueblo callado será gentrificado” y “Queremos vivienda, el Mundial nos vale verga”, se escuchaba entre las principales consignas de la manifestación, que partió desde el Antimonumento a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la céntrica avenida Paseo de la Reforma.

La marcha culminó en el Congreso de la Ciudad de México, donde los vecinos demandaron a los legisladores garantizar el derecho a la vivienda y restablecer el protocolo contra los desalojos, eliminado en 2019.

La protesta fue convocada por los vecinos de la calle República de Cuba 11, en el Centro Histórico, quienes fueron expulsados violentamente de 19 departamentos y ocho locales, en agosto, y desde entonces resisten en un campamento frente a su antiguo hogar.

“Denunciamos la fuerte cooptación por el sector inmobiliario y del cartel inmobiliario sobre el Poder Judicial, el Poder Legislativo de la Ciudad de México y la mayoría parlamentaria de Morena (partido oficialista)”, expuso Diana González, en un pronunciamiento colectivo.

Por ello, los vecinos enviaron una iniciativa al Congreso de la capital para exigir reformas por el derecho a la vivienda con garantías “reales” a las personas que habitan una vivienda -como aviso previo a ser desalojados-, y normas que eviten la especulación inmobiliaria, prohiban el despojo y garanticen el arraigo.

González explicó que su principal demanda es la expropiación del predio, por las irregularidades, además de que buscan ser “un referente” ante el aumento de desalojos en los últimos meses.

“Pensamos que esto es por el Mundial (…) El Gobierno prefiere alojar a los extranjeros que darle vivienda a su gente”, subrayó, a la vez que pidió medidas a la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, y a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

A la manifestación se sumaron vecinos de otros inmuebles desalojados, como Santiago Ávila, de la colonia Popotla, quien fue expulsado violentamente junto con su familia y otras nueve familias de su vivienda en la calle Mar Blanco, en octubre.

“La lucha de los desalojados es una sola porque el despojo en esta ciudad se está viendo acelerado con la cercanía del Mundial”, señaló.

Además, apuntó que según datos del Gobierno de Ciudad de México, tan solo entre julio y octubre de 2025 ha habido alrededor de 2.600 quejas por despojo, cuando en todo 2019 hubo 3.300 reportes.

La manifestación también convocó a comunidades del sur de la capital, quienes denunciaron el acaparamiento de agua de empresas para el Estadio Azteca, donde se inaugurará el Mundial en junio próximo.

Además, acudieron integrantes del pueblo originario de Xoco, quienes también acusan de falta de agua y despojo de sus tierras por parte de la Plaza Mitikah, en Coyoacán (sur de la ciudad).

«No nos vamos a hacer a un lado. Vamos a seguir en la lucha de los pueblos», zanjó Elizabeth Álvarez, del pueblo originario de Xoco. EFE

