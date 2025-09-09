Manifestantes en Nepal atacan las residencias de ministros y líderes políticos

Katmandú, 9 sep (EFE).- Manifestantes del movimiento juvenil autodenominado «Generación Z» atacaron este martes las residencias de ministros y altos cargos políticos en Katmandú y otros distritos de Nepal, en un nuevo episodio de protestas contra la corrupción y la prohibición de las redes sociales que han dejado una veintena de muertos.

La protesta tuvo como uno de los objetivos la casa del ministro de Comunicación, Prithvi Subba Gurung, que fue atacada con fuego por los manifestantes, mientras también apedreaban las residencias del viceprimer ministro, Bishnu Paudel, y del ex primer ministro y líder de la oposición, Bahadur Deuba, según imágenes difundidas por medios locales. EFE

