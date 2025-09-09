The Swiss voice in the world since 1935

Manifestantes en Nepal atacan las residencias de ministros y líderes políticos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Katmandú, 9 sep (EFE).- Manifestantes del movimiento juvenil autodenominado «Generación Z» atacaron este martes las residencias de ministros y altos cargos políticos en Katmandú y otros distritos de Nepal, en un nuevo episodio de protestas contra la corrupción y la prohibición de las redes sociales que han dejado una veintena de muertos.

La protesta tuvo como uno de los objetivos la casa del ministro de Comunicación, Prithvi Subba Gurung, que fue atacada con fuego por los manifestantes, mientras también apedreaban las residencias del viceprimer ministro, Bishnu Paudel, y del ex primer ministro y líder de la oposición, Bahadur Deuba, según imágenes difundidas por medios locales. EFE

sp-igr/lab

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR