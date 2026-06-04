Manifestantes irrumpen en un edificio gubernamental en México a días del Mundial

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Un grupo de manifestantes irrumpió el miércoles en un edificio gubernamental en México durante una nueva jornada de protestas previas al Mundial de fútbol, que el gobierno asegura no reprimirá.

Un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, ha realizado movilizaciones masivas antes del torneo, que arranca el 11 de junio en el estadio Azteca. Reclaman un aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones.

Los manifestantes irrumpieron en la sede de la Secretaría de Educación Pública en Ciudad de México, luego de utilizar postes de alumbrado público como arietes.

Fuentes de la dependencia informaron que los miembros de la CNTE vandalizaron una caseta de vigilancia, ingresaron al patio y rompieron los cristales del vestíbulo.

Imágenes de la televisión mexicana mostraron un pequeño incendio en el lugar que era atendido por miembros de la seguridad.

«Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial», dijo la presidenta Claudia Sheinbaum más temprano en su rueda de prensa diaria. «No vamos a caer en la provocación». «¿Por qué romper vidrios cuando hay la puerta abierta de una negociación?».

Sheinbaum y varias dependencias de su gobierno han llamado a los manifestantes al diálogo. Sin embargo, la CNTE ha advertido que continuará realizando movilizaciones masivas durante el Mundial, si no se cumplen sus demandas.

La policía bloquea desde el lunes con barreras metálicas los accesos a la plaza del Zócalo, donde se ubica el palacio presidencial y el ‘fan fest’ del Mundial. Impidió ese día con gases lacrimógenos el paso de una movilización en la que los manifestantes lanzaron petardos y golpearon las vallas con tubos metálicos.

El martes, los maestros derribaron estatuas de cinco metros que representaban a futbolistas de países participantes en el torneo que también organizan Estados Unidos y Canadá, sin que actuaran las fuerzas del orden.

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