Manifestantes israelíes bloquean las carreteras del país para pedir un acuerdo en Gaza

Jerusalén, 26 ago (EFE).- Varios grupos de manifestantes bloquearon este martes algunas de las principales carreteras de Israel para pedir un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en la Franja de Gaza.

Algunos de los manifestantes prendieron fuego a neumáticos para interrumpir el tráfico en varias intersecciones, y otros protestaron frente a las casas de varios ministros israelíes, según puede verse en imágenes compartidas en redes sociales por varios grupos prodemocracia israelíes.

Las manifestaciones forman parte de un día de protesta convocado por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados en los ataques de Hamás del 7 de octubre y lleva semanas exigiendo al Gobierno israelí que ponga fin a la guerra y traiga de vuelta a sus seres queridos.

«Le pido a la ciudadanía: salid a las calles con nosotros, solo a través de nuestra fortaleza podremos lograr un acuerdo completo y poner fin a la guerra. El Gobierno los ha abandonado, pero el pueblo los traerá de vuelta», dijo Einav Zangauker, madre del rehén israelí Matan Zangauker, durante una declaración a la prensa en Tel Aviv compartida por el Foro de Familias.

Se espera que a lo largo del día se sucedan varias marchas y protestas por todo el país, que culminarán a las 20.00 hora local (17.00 GMT) con una manifestación multitudinaria en la conocida como Plaza de los Rehenes de Tel Aviv.

El domingo 17 de agosto, en un evento similar, cientos de miles de manifestantes llenaron las calles del centro de Tel Aviv para exigir un acuerdo que ponga fin a la guerra, mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sigue adelante con sus planes para intensificar la ofensiva y tomar la ciudad de Gaza.EE

