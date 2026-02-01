Manifestantes piden a México sostener apoyo a Cuba ante endurecimiento de medidas de EEUU

Ciudad de México, 1 feb (EFE).- Cientos de manifestantes se congregaron este domingo a las afueras de la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos en México, en la capital mexicana, para protestar contra el endurecimiento de las restricciones desde Washington hacia Cuba y pedir que el país mantenga su apoyo a la isla ante la presión del Gobierno estadounidense.

Con banderas, pancartas y consignas, asistentes dijeron a EFE que el objetivo fue expresar solidaridad con la población cubana y rechazar lo que describieron como una política de “asfixia”.

Varios entrevistados coincidieron en que las medidas de Washington no impactan solo a las autoridades cubanas, sino a la vida cotidiana de la población, y señalaron que el acceso a combustibles incide en el transporte, la electricidad y la operación de servicios básicos.

Aline Pérez, militante del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, afirmó que el bloqueo tiene consecuencias directas sobre el abastecimiento de combustible y el funcionamiento de hospitales, y sostuvo que la falta de energía y logística puede afectar tratamientos y procedimientos médicos.

“Venimos convocando junto con otras organizaciones para manifestar primero que nada el apoyo a Cuba, a la revolución cubana. Estamos en contra completamente de este recrudecimiento del bloqueo, de la asfixia que está haciendo (Donald) Trump contra todo el pueblo cubano (…) ya tiene un bloqueo naval con el petróleo venezolano. Ahora lo que está diciendo es que ellos van a multar a todo aquel que quiera comerciar directa o indirectamente petróleo a Cuba. Es intolerable”, expresó.

En la manifestación participó también Isabel Pedro, quien llamó a fortalecer la solidaridad con Cuba y a repudiar medidas que calificó de inhumanas.

Consideró que la postura de México ha sido insuficiente y la calificó de “tibia”, aunque dijo comprender las implicaciones diplomáticas, por lo que pidió que las acciones sean más claras para evitar interrupciones en el abasto de petróleo u otros apoyos.

Pedro y Pérez coincidieron además en que la presión estadounidense hacia Cuba, a su juicio, se inserta en una política más amplia que afecta a toda la región latinoamericana.

En su argumento, Pedro sostuvo que las decisiones sobre la isla se conectan con otros conflictos internacionales, y exhortó a informarse y ejercer presión mediante prácticas de consumo, como evitar productos o marcas estadounidenses.

Otra coincidencia entre entrevistados fue el argumento de una “deuda” o gratitud hacia Cuba por apoyos brindados en México y otros países de la región.

Pérez citó experiencias de alfabetización y brigadas médicas cubanas en emergencias, además de la presencia de personal sanitario en comunidades apartadas.

En esa línea, Angélica Cerón afirmó que sería injusto no respaldar a Cuba, al mencionar la ayuda médica y la contribución de la isla en materia de salud pública, y llamó a un “frente común” de América Latina y el Caribe.

Cerón sostuvo que el respaldo petrolero debe entenderse como un asunto humanitario, al asociarlo con energía y movilidad, y dijo estar de acuerdo en que México continúe apoyando a la isla.

Al mismo tiempo, Manlio Quiroz pidió una postura “más firme” ante la presión de Washington, ya que calificó la política estadounidense como un abuso contra América Latina, pues advirtió que la escalada de presiones podría extenderse a otros países.

La protesta ocurre después de que el presidente Donald Trump advirtió con imponer aranceles a bienes de países que envíen petróleo a Cuba.

Por la noche del sábado el presidente estadounidense también sostuvo que había pedido directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum que frenara las entregas de crudo a la isla, luego de convertirse en el principal origen de los apoyos energéticos a Cuba.

En ese contexto, Sheinbaum rechazó hablar del tema directamente con Trump y anunció que su gobierno alista el envío de ayuda humanitaria “en una semana”, entre alimentos y productos básicos; mientras busca resolver “de manera diplomática” el retorno de los envíos de petróleo a Cuba. EFE

