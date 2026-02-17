Manifestantes reclaman la salida del presidente interino de Perú: «No puede seguir más»

3 minutos

Lima, 17 feb (EFE).- Un reducido grupo de manifestantes llegó a los exteriores del auditorio donde el Congreso de Perú trata una serie de siete mociones de censura contra el presidente interino, José Jerí, para exigir la salida inmediata del mandatario.

Los manifestantes mostraron su disconformidad con una serie de decisiones tomadas por Jerí durante su corto mandato de apenas cuatro meses en el poder, en el que está promoviendo una reestructuración de la petrolera estatal Petroperú, la empresa pública más grande del país, que busca dividir en unidades para delegar su gestión a operadores privados.

También criticaron los hechos que motivaron las mociones de censura, como una serie de reuniones semiclandestinas mantenidas con empresarios chinos que son contratistas del Gobierno y las supuestas irregularidades en la contratación de un grupo de funcionarias que previamente mantuvieron reuniones con el mandatario en el Palacio de Gobierno de Lima.

Otros recordaron la denuncia por violación contra él que se presentó a finales de 2024, cuando ya era congresista, y que el fiscal general interino de Perú, Tomás Gálvez, archivó al considerar que había pruebas contra él, cuando iba a ser nombrado presidente del Congreso.

Con cánticos como ‘El Palacio de un burdel, por culpa de Jerí’, ‘El pueblo exige censura a Jerí’, ‘No era presidente, era un violador’, los protestantes reclamaron a los partidos que componen el Congreso peruano lleven adelante la censura del gobernante.

Entre los participantes en la protesta estaba la activista indígena Maruja Inquilla, quien es candidata a senadora por el Partido Verde, quien señaló que «es momento que tomen decisiones a favor del pueblo».

«Jerí no puede permanecer un segundo más en el Palacio de Gobierno. Nos está haciendo pasar una vergüenza mundial. El Congreso ha puesto un gobernante que no hemos elegido y ha convertido el Palacio de Gobierno en un burdel», señaló Inquilla.

«Nunca hizo nada a favor del pueblo peruano. Nosotros seguimos sin servicios básicos, pueblos abandonados y la educación, salud y agricultura están olvidadas. Nos roban el dinero y hacen de las suyas como si el país fuera su chacra (huerto)», agregó.

De su lado, Jorge Prada, abundó a EFE en que los gobiernos de turno han hecho lo que les da la gana y el Congreso permite todavía la impunidad y el asesinato y que Petroperú pueda ser vendido en pedazos».

«No podemos ser indiferentes y no podemos permitir tantos asesinato en Perú, y hasta ahora las madres de Puno siguen esperando justicia por sus hijos», apostilló.

Las mociones de censura buscan sacar a Jerí de su cargo de presidente del Congreso, desde donde ascendió a la Presidencia de manera interina una vez que fue destituida en octubre pasado la presidenta Dina Boluarte (2022-2025).

En caso de prosperar las mociones de censura, el Congreso deberá elegir a un nuevo presidente de la cámara que automáticamente se convertirá en presidente transitorio del país, lo que sería el octavo cambio de gobernante en Perú en casi una década de inestabilidad política desde las elecciones de 2016. EFE

fgg/nvm

(foto) (video)