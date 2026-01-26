Manifestantes urgen restituir refugio animal en Ciudad de México y acusan «masacre» canina

3 minutos

Ciudad de México, 25 ene (EFE).- Cientos de personas marcharon este domingo en la Ciudad de México, en medio de una jornada nacional de protestas, para exigir que se cumpla la orden judicial para restituir un terreno al Refugio Franciscano el próximo viernes, al tiempo que denunciaron una «masacre» de animales durante el desalojo a inicios de enero.

La protesta, que en la capital mexicana partió del Monumento a la Revolución al Zócalo, estuvo encabezada por representantes del Refugio Franciscano, hogar de más de mil perros y gatos que el 7 de enero fueron expulsados del terreno donde vivían, en medio de una disputa legal por la fracción de un predio, propiedad de la Fundación Haghenbeck.

«Ya es oficial. El 30 de enero, el próximo viernes, a las 12:00 del día (18:00 GMT), por ley nos tienen que entregar el predio», expuso el abogado Fernando Pérez Correa, respecto a una reciente orden judicial que obliga a restituir el terreno al albergue.

Ante ello, el abogado convocó a la ciudadanía a sumarse a una «fiesta de animalistas» ese día para celebrar la restitución del inmueble al Refugio Franciscano, que operó durante 48 años en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, al occidente de la ciudad.

En un pronunciamiento colectivo, integrantes del refugio acusaron al gobierno capitalino de despojar y asesinar a cientos de animales «por avaricia».

«Mediante el uso de la fuerza pública, (el gobierno) desamparó, desalojó, maltrato y asesinó brutalmente a cientos de animales, cuya custodia legal y legitima es y siempre ha sido del refugio», expusieron.

El terreno fue cedido en comodato al refugio por Antonio Haghenbeck y de la Lama, fundador de la institución, fallecido en 1991. Pero el conflicto legal comenzó en 2021, cuando sus sucesores acudieron a tribunales y, tras una resolución judicial el 10 de diciembre, tomaron control del predio, que derivó en el desalojo un mes después.

«No fue rescate, fue una masacre» y «El 30 de enero queremos ya el predio», se escuchaba entre las consignas de la manifestación.

Aunque las autoridades recién informaron que mantienen bajo resguardo a 858 canes, el refugio había indicado -previo al desalojo- que atendía a más de mil perros y 30 gatos.

Según cifras oficiales, 25 perros y dos gatos fallecieron antes y después del operativo, y 171 animales -de los 858 en resguardo- permanecen enfermos, con lo que aún se desconoce el paradero de al menos 150 mascotas.

Entre los asistentes a la marcha, el activista Emmanuel León señaló a EFE que este caso es un reflejo de la gentrificación y el desarrollo inmobiliario, que ha acelerado las expulsiones de viviendas previo al Mundial de Fútbol.

Por su parte, Maribel Lugo, quien ha adoptado varios perros de ese refugio, advirtió que de no cumplirse la restitución del predio, la ciudadanía alista acciones.

«Si no (se acata la orden judicial) vamos a impedir el Mundial. No nos importa cerrar calles y hacer todo lo que tengamos que hacer», avisó. EFE

