Maniobras navales conjuntas de Rusia y China no van dirigidas contra nadie, según Kremlin

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Moscú, 6 jul (EFE).- Las maniobras navales conjuntas ruso-chinas que arrancaron este lunes en el puerto chino de Qindao (este) no están dirigidas contra nadie, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien defendió por otro lado el derecho de Pekín a efectuar lanzamientos de prueba de misiles intercontinentales.

«Nuestros ejercicios conjuntos no están dirigidos contra nadie, contra ningún Estado de la región, y todos deberían partir de este presupuesto», aseveró Peskov en su rueda de prensa diaria.

Señaló que, por el contrario, «la cooperación en un área tan importante y crucial entre Rusia y China es un factor muy importante que contribuye a la previsibilidad y la seguridad en la región».

Peskov aprovechó la ocasión para comentar el lanzamiento efectuado horas antes por un submarino nuclear chino de un misil estratégico hacia aguas del Pacífico.

«Consideramos que el ensayo de un misil y la construcción de instalaciones militares son un derecho soberano de China, que no amenaza a nadie en el mundo», aseveró, al recalcar que Pekín «es un gran aliado y socio estratégico» de Rusia.

Los ejercicios navales conjuntos se desarrollarán en aguas del mar Amarillo y del Pacífico hasta el 13 de julio, según informaron la agencia estatal china Xinhua y el Ministerio de Defensa ruso.

Según Xinhua, ambos países han establecido un mando conjunto integrado por fuerzas de las armadas china y rusa, y las maniobras se desarrollarán en tres fases: concentración de fuerzas, planificación en puerto y operaciones en el mar.

Los ejercicios se producen en un momento de elevada actividad militar china en el Pacífico occidental.

También coinciden con crecientes tensiones en torno a Taiwán y con fricciones entre Pekín y Tokio por las recientes actividades navales chinas cerca de la isla japonesa de Yonaguni y por las restricciones chinas de exportación a entidades japonesas vinculadas a sectores de defensa.

China y Rusia realizan ejercicios militares periódicamente desde que a principios de 2022, poco antes de la invasión rusa de Ucrania, rubricaron una estrecha cooperación estratégica que se ha intensificado desde entonces con maniobras conjuntas, patrullas aéreas y contactos de alto nivel entre sus mandos militares.EFE

mos/mb