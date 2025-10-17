Manolo González: «Ni el otro día éramos un mal equipo ni hoy somos la Brasil del 70»

1 minuto

Oviedo (España), 17 oct (EFE).- Manolo González, técnico del Espanyol, explicó este viernes, tras el triunfo sobre el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, el primero a domicilio de lo que va de curso para su equipo, que ni antes eran un mal equipo «ni ahora la Brasil del 70».

«No teníamos ansia de ganar fuera, pero sí merecíamos la victoria tras buenos partidos en los que no lo conseguimos. Los resultados refuerzan, porque si no ganas te vas al pozo y yo a la calle», comentó el entrenador del Espanyol en la sala de prensa del municipal ovetense.

Para el preparador periquito, una de las claves del partido fue cuando «Reina dio al palo en la primera jugada del segundo tiempo», aunque también recordó las tres ocasiones del primer tiempo que no fueron gol debido a tres grandes paradas de Aarón Escandell.

«La idea de inicio era atacar con dos puntas porque imaginé que ellos iban a empezar tarde. Los dos delanteros te dan soluciones en salida y descargando balones. Muy contento por el trabajo que han hecho los dos delanteros», concluyó el entrenador del Espanyol sobre la novedad táctica que juntó a Kike García y Roberto. EFE

1012134

Pfg/sab