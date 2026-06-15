Manual para seguir la cumbre del G7 en Évian: desafíos, protagonistas y datos

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Évian (Francia), 15 jun (EFE).- La presidencia francesa del G7, que inaugura este lunes su cumbre de tres días en Évian, ha situado la geopolítica -con foco en Oriente Medio y Ucrania- y la economía en el centro de la agenda, con el fin de responder a las tensiones internacionales e impulsar respuestas comunes a los desequilibrios macroeconómicos.

La situación en Oriente Medio (con las guerras en Gaza, Líbano e Irán) y las repercusiones económicas de los conflictos internacionales, especialmente el impacto del cierre del estrecho de Ormuz durante los últimos meses, ocuparán -junto a la guerra en Ucrania- un lugar destacado en las conversaciones entre los dirigentes del G7 este lunes y con los de 8 países invitados el martes.

Los participantes

La cumbre reúne a los líderes del G7: Alemania (Friedrich Merz), Canadá (Mark Carney), Estados Unidos (Donald Trump), Francia (Emmanuel Macron), Italia (Giorgia Meloni), Japón (Sanae Takaichi) y Reino Unido (Keir Starmer). También participan los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Con el objetivo de ampliar el diálogo, como países socios invitados asisten Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva), Corea del Sur (Lee Jae-myung), Egipto (Abdel Fattah al-Sisi), India (Narendra Modi) y Kenia (William Ruto).

Hay tres invitados más: Ucrania (Volodímir Zelenski), Catar (Tamim bin Hamad Al Thani) y Emiratos Árabes Unidos (Mohamed bin Zayed Al Nahyan)

La reunión contará asimismo con la participación de organismos internacionales, entre ellos el FMI (Kristalina Georgieva), la OCDE (Mathias Cormann), el Grupo Banco Mundial (Ajay Banga) y el Banco Africano de Desarrollo (Sidi Ould Tah).

Las prioridades

Además de las crisis en Oriente Medio y Ucrania, los líderes del G7 tienen otros asuntos sobre la mesa sobre los que Francia da por hecho que habrá declaraciones conjuntas. Son estos:

– Reducir los desequilibrios económicos mundiales: Los líderes debatirán medidas para evitar una nueva crisis financiera y frenar la escalada de tensiones comerciales, para favorecer un crecimiento más equilibrado, sostenible y compartido.

– Renovar la cooperación con los países en desarrollo: El G7 buscará impulsar una nueva relación entre el Norte y el Sur global, basada en asociaciones y no únicamente en la ayuda tradicional al desarrollo. El objetivo es movilizar inversiones y recursos en sectores como salud, nutrición, educación y adaptación al cambio climático, especialmente en los países más vulnerables.

– Garantizar el acceso a minerales críticos: La diversificación de las cadenas de suministro de minerales estratégicos, esenciales para la transición energética y las nuevas tecnologías, es una de las cuestiones centrales. El G7 estudiará mecanismos para reducir dependencias, aumentar la trazabilidad de los recursos y fomentar el reciclaje y la economía circular.

– Reforzar la lucha contra el cáncer: Los países miembros promoverán una mayor cooperación científica y sanitaria para acelerar la investigación, compartir datos y mejorar la prevención y el tratamiento de distintos tipos de cáncer, incluidos los pediátricos.

– Combatir el narcotráfico y la delincuencia transnacional: La cumbre abordará el fortalecimiento de la cooperación internacional contra las redes criminales, con especial atención a la seguridad portuaria y a la interrupción de las rutas de tráfico de drogas y financiación ilícita.

– Proteger a los menores en el entorno digital: Los líderes estudiarán medidas para reforzar la seguridad de niños y adolescentes en internet frente al ciberacoso, los contenidos perjudiciales y la adicción a las pantallas. También analizarán los riesgos asociados a la inteligencia artificial y a los asistentes conversacionales utilizados por menores. Entre diez y quince representantes del sector estarán presentes el miércoles.

¿Qué es el G7?

El Grupo de los Siete es un foro informal que reúne cada año a sus líderes. No cuenta con personalidad jurídica ni secretariado permanente: la organización de los trabajos recae en el país que ostenta la presidencia rotatoria.

El G7 nació por iniciativa de Francia en 1975, inicialmente como G6, en plena crisis económica desencadenada por el choque petrolero de 1973. Canadá se incorporó en 1976.

Su objetivo original era coordinar políticas económicas y financieras entre las principales economías industrializadas. Con el tiempo, amplió su agenda a cuestiones de seguridad, desarrollo, medio ambiente, tecnología y gobernanza global. La Unión Europea participa en el foro desde 1977.

Cuando fue creado, los países del G7 concentraban el 62% del PIB mundial. En 2024 representaban alrededor del 44%, mientras que los BRICS aumentaron su participación del 9% al 27%. Estados Unidos es actualmente la economía dominante dentro del grupo, con cerca del 59% del PIB conjunto del G7.

A lo largo de sus cinco décadas de existencia, el G7 ha impulsado iniciativas como la creación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, y el programa Muskoka para reducir la mortalidad materna e infantil. EFE

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