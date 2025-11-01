Manuel Adorni, portavoz de Milei, reemplazará a Guillermo Francos como jefe de Gabinete

1 minuto

Buenos Aires, 31 oct (EFE).- El portavoz del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, reemplazará a Guillermo Francos como jefe de Gabinete de ministros, anunció este viernes la Presidencia argentina en un comunicado.

Según el texto, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia de Francos, quien consideró que “ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno”.

La designación de Adorni, explicó el comunicado, “responde al resultado de las elecciones” legislativas del pasado domingo, en las que el oficialismo se impuso con más del 40 % de los votos, y a la “necesidad de renovar el diálogo político” para impulsar reformas estructurales en la segunda mitad de su mandato. EFE

