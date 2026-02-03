Manuel Carrasco: «La música es un vehículo que sirve para unir a españoles y latinos»

Diego Estrada

Ciudad de México, 3 feb (EFE).- El cantante español Manuel Carrasco actuará este martes en Ciudad de México, a miles de kilómetros de su Huelva natal, pero confía en «volver a conectar» con el público mexicano porque españoles y latinos tienen un «montón de cosas parecidas», y las canciones son el «mejor vehículo para transitar» aquellas cosas que unen a ambos lados del Atlántico.

«Es que somos todos iguales, al fin y al cabo (…) Noto un montón de cosas parecidas. Esa manera de gritar, de chillar, de contarnos las cosas así con las manos. Hay cosas que nos unen y las canciones son el mejor vehículo para transitar eso», destacó Carrasco en una entrevista con EFE antes de actuar en el Auditorio Nacional de la capital mexicana.

Acostumbrado a llenar estadios, es consciente de lo «emblemático» que es este escenario, en el que este martes actuará por primera vez en su carrera.

Puede resultar «imponente», pero el artista, de 45 años, confía en que pueda vivir una experiencia en la que «entregue su corazón al público mexicano», del que destacó que es «muy apasionado» y que «entiende» su código musical.

A partir de este martes podrá incluir el Auditorio Nacional a la lista de «imponentes» escenarios en los que ha actuado -y llenado hasta la bandera-, entre los que sobresalen el estadio Santiago Bernabéu o el de La Cartuja, ubicados en Madrid y Sevilla respectivamente.

No obstante, da igual el escenario, ya que Carrasco confesó que tiene el «mismo nerviosismo» actuando en el campo del Real Madrid que en un sitio para «300 personas».

«El martes, antes de salir, estaré pensando quién me ha metido en este lío, por qué me dejo. Y así llevo 20 años, eso no cambia. De hecho creo que eso no va a cambiar», dijo al imaginar cómo será esa salida a su próximo concierto, tras la cual «siempre se relaja», pese a que la mente «a veces te juega malas pasadas».

«Hemos hecho una gira bestial»

El cantante se encuentra inmerso en su ‘Tour Salvaje’, que como su propio nombre indica es una gira «bestial» en la que espera «derramar» en Latinoamérica toda la emoción que trae desde España.

No se atreve a asegurar si es la mejor gira de su carrera porque, detalló, está «mal acostumbrado» a que cada tour sea «mejor» que el anterior, lo que es un motivo de «orgullo» por lo «bien que están haciendo las cosas».

Sin querer adelantar grandes detalles a su público mexicano, avanza que su actual gira ofrece una «verdadera fiesta en los directos muy asalvajada», lo que se presta a que el concierto sea una «noche mágica».

Esa energía del público contagia a Carrasco, quien afirmó que es una «locura lo que sucede» gracias a la energía «tan especial» que ellos le transmiten cuando se sube al escenario, una «especie de sueño o nube a la que te subes».

Echando la vista atrás, la reflexión que le sale es que su carrera ha sido de «muy poco a poco», por lo que en sus comienzos, tras salir del programa televisivo Operación Triunfo (OT), ni vendió «un millón de discos», ni empezó a «llenar estadios».

Todo eso vendría después, en una especie de proceso de «construcción de las plantas del edificio» que comienza en OT, un programa televisivo que «te marca la carrera y la vida», destaca.

Ahora, 22 años después, trata de que su música vaya a la «verdad de las cosas y lo auténtico», obviando las «mieles del éxito» y centrándose en «esa comunión» que hay entre el público y el artista. EFE

