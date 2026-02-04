Manuel Cuesta Morúa, líder opositor cubano: «El 90 % de este país quiere cambios»

Juan Palop

La Habana, 4 feb (EFE).- El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa está convencido de que «el 90 %» de su país «quiere cambios» y esa es, a su juicio, la base de una transición con «soberanía» hacia la democracia, pilotada «desde dentro» y «en el centro», sin intervenciones externas ni actores «extremos».

En entrevista con EFE, aboga por salir de la «trampa geopolítica» en la que el Gobierno cubano ha instalado al país, aunque «desafortunadamente» no ve al Ejecutivo preparado para ponerse a negociar «fundamentalmente, con los cubanos y, por supuesto, también con Estados Unidos y la comunidad internacional».

«Escuchando lo que dicen, no parecen listos y preparados para esa conversación», dice el recién elegido presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CDTC), la principal plataforma opositora en la isla.

Con respecto a una posible negociación entre los Gobierno de Cuba y Estados Unidos, agrega que aunque algunos sectores del poder en La Habana puedan contar con «el suficiente pragmatismo» para buscarla, no cree que esa sea la posición interna mayoritaria, porque carecen de «visión de Estado» y «responsabilidad».

Tampoco cree que en La Habana pueda suceder como en Caracas, donde Estados Unidos aprovechó diferencias internas para dar un golpe de mano con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y forzar cambios políticos y económicos en el país.

Cuesta Morúa no percibe en Cuba «una fisura» entre «facciones del poder» ni tampoco personas en el Gobierno que puedan liderar una nueva agenda: «No veo absolutamente una Delcy Rodríguez en la realidad cubana, en la élite cubana».

El papel de Washington, en su opinión, debe ser de acompañamiento, de respeto a la «soberanía» nacional cubana. «Si se abre una mesa de negociaciones entre cubanos, pues (que Estados Unidos) la apoye, la estimule, y haga todo lo que sea necesario hacer para que ese proceso llegue a buen puerto», recomienda.

Mirando al ejemplo de Caracas, Cuesta Morúa pide asimismo a la oposición cubana no ceder autonomía a Estados Unidos: «Lo que demuestra ahora mismo Venezuela es que los que apostaron más fuertemente por una transición cediendo soberanía están fuera del juego de la transición».

«Definitivamente la intervención en Venezuela demuestra que desde el exterior no se puede definir el juego democrático en un país», apunta.

Considera que se debe buscar una transición democrática desde «el centro», lo que supone «mantener ciertas estructuras existentes en el país» y «buscar ciertos pactos con los que están en el poder, aquellos que entienden que hay que abrirse y que hay que gradualmente establecer mecanismos para llegar a la democracia».

Ahogar a Cuba

El líder opositor también es crítico con la apuesta de Washington por impedir con sucesivas medidas que llegue petróleo y combustibles a Cuba, que precisa importar dos tercios de sus necesidades energéticas.

«Esa táctica de ahogar a Cuba no creo que vaya a conducir al puerto y en la dirección en la que nosotros creemos que debe encaminarse el país. Provocar un estallido, lo único que hace es fortalecer la maquinaria represiva del Estado», advierte este opositor que teme «una situación humanitaria peor» que el actual «colapso general».

También rechaza la posibilidad de una intervención militar, porque «no respondería a las grandes demandas» de los cubanos «de democratizar el país», conformando un «Estado de derecho» con pleno «respeto a los derechos humanos».

Cuesta Morúa aboga por una «salida humanitaria»: «Ese mensaje es mucho mejor, al mismo tiempo que ejercer una presión política y diplomática en la dirección más adecuada, que es la de liberar presos políticos, establecer una mesa de negociación con los cubanos y abrir la economía».

En este punto, critica las respuestas belicistas desde el Gobierno cubano: «Enfrascarse en una guerra no va a resolver los problemas del país. Podemos terminar o podrán terminar ellos con una aventura épica, pero se va a destruir una nación y la nación merece ser recuperada».

Su optimismo, a pesar de todo, proviene del «consenso tácito» en la población general de que Cuba «no puede seguir por el rumbo que va». «El país tiene que abrirse y esa es mi esperanza, ese es mi optimismo, que trato de venderle a la comunidad internacional», explica.

«Quizás no tengamos toda la fortaleza que tiene una sociedad civil madura. Eso es verdad. Quizás no estemos habituados a todos los mecanismos que utilizan las democracias para arreglar sus conflictos internos. Eso también es cierto. Pero sí hay una esperanza dentro de la sociedad cubana de que el país debe cambiar», argumenta. EFE

