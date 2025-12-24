Manuel Zelaya denuncia «golpe de Estado electoral» en Honduras y llama a movilización

3 minutos

Tegucigalpa, 24 dic (EFE).- El expresidente de Honduras y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) Manuel Zelaya denunció este martes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está «violentando de manera flagrante» la Constitución al intentar aprobar un informe administrativo para «cancelar» el escrutinio especial, en el nivel presidencial, lo que calificó como un paso hacia un «golpe de Estado electoral».

«Se está violentando de manera flagrante la Constitución, la ley electoral y el principio democrático. El CNE pretende dar por aprobado de facto un informe administrativo de la Secretaría General para cancelar el escrutinio especial presidencial, sepultando la verdad electoral y usurpando funciones que no le corresponden», indicó Zelaya en un mensaje en la red social X.

Destacó que este «acto nulo criminaliza arbitrariamente las impugnaciones legítimas presentadas» por alcaldes y diputados, y que se trata de «una burda maniobra para allanar el camino hacia una declaratoria ilegítima y fraudulenta de la Presidencia de la República».

Zelaya, esposo y principal asesor de la mandataria Xiomara Castro, sostuvo que el CNE sesionó «sin quorum» y señaló que en «abierta ilegalidad, consuma otro paso más para un golpe de Estado electoral» en Honduras».

«Ninguna resolución adoptada sin quorum tiene validez legal. Ninguna elección puede declararse sin agotar el escrutinio especial. Ninguna autoridad administrativa puede suplantar la voluntad popular», enfatizó.

Además, sin precisar fecha, convocó a la militancia del partido Libre a «defender en las calles» el triunfo del alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien busca la reelección y ha denunciado ser víctima de un fraude.

El pronunciamiento de Zelaya se produce después de que Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del CNE en representación del partido Libre, dijo que «aquí se consumará un golpe de Estado electoral», luego de que la secretaria del organismo, Telma Martínez, sugiriera al pleno emitir la declaración final de las elecciones, en el nivel presidencial, sin que haya finalizado un escrutinio especial del que falta contar 395 actas.

Ochoa rechazó la propuesta al considerar que declarar resultados sin haber agotado el debido proceso y la revisión completa de las actas pendientes vulnera la legalidad y la transparencia del proceso electoral, y sostuvo que proceder en esas condiciones «lesiona gravemente la integridad del sufragio y la soberanía popular».

La consejera presidenta, Ana Paola Hall, rechazó las afirmaciones de Ochoa y con la segunda consejera, Cossette López, se pronunciaron a favor de que se haga la declaración de resultados del nivel presidencial.

Según los últimos datos preliminares del CNE, con el 99,92 % de las actas procesadas, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry «Tito» Asfura, quien tiene el respaldo de EE.UU., lidera el recuento con un 40,28 % de los sufragios.

Asfura conserva una estrecha ventaja sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien ocupa el segundo lugar con el 39,51 % de los votos, mientras que la candidata de Libre, Rixi Moncada, se mantiene en la tercera posición con un 19,20 %. EFE

ac/gr/ah