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Manzambi no jugará contra Argentina

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kansas City (EE.UU.), 10 jul (EFE).- Johan Manzambi, la joven estrella de la selección suiza, no jugará contra Argentina el partido de los cuartos de final del Mundial 2026, según confirmó este viernes el entrenador, Murat Yakín, en conferencia de prensa.

«No podrá jugar. lo hemos intentado todo, pero no ha sido posible», confirmó Yakín, que admitió que es un duro golpe para el equipo. «Manzambi está con bastante dolor. Es muy duro para nosotros porque venía con buena dinámica, lo estaba haciendo muy bien, pero no ha sido posible».

Manzambi se lesionó en un entrenamiento previo al partido de octavos contra Colombia, que no pudo jugar, y no ha podido entrenar con el grupo desde entonces. EFE

og/jl

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