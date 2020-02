La inmigración siempre es muy sensible a la política.” Para Kabatek, la inmigración también es un termómetro económico. Así, por ejemplo, en los últimos años ha vuelto a bajar el número de inmigrantes, una señal infalible de la recuperación económica de España.

Lo que todavía no se refleja en los datos son las recientes crisis en países como Venezuela o Chile, un efecto que en cambio sí se da en el caso de Brasil. “Desde la llegada al poder de [Jair] Bolsonaro ha aumentado la inmigración brasileña.

Un dato que el Mapa no proporciona es la procedencia regional de los hispanohablantes. Según Kabatek, sería interesante conocer el número de hablantes de gallego u otros idiomas cooficiales de España. Es un análisis que se podría llevar a cabo más adelante, dice.

El mayor trabajo no fue elaborar el programa informático o diseñar la página web, sino recopilar la información, que en su mayoría procede de la base de datos de la Oficina Federal de Estadística. Pero también comprende un amplio abanico de datos de elaboración propia, que han aportado academias de lenguas, universidades, escuelas cantonales y otras instituciones.

Un mapa interactivo muestra por primera vez la difusión del español en Suiza. El proyecto dirigido por el profesor de filología románica de la Universidad de Zúrich Johannes Kabatek visualiza con gráficos y mapas que el español es uno de los idiomas no nacionales más hablados y estudiados en Suiza.

¿Cuánto español se habla en Suiza? Antonio Suárez Varela, Zúrich 07 de febrero de 2020 - 11:00 Un mapa interactivo muestra por primera vez la difusión del español en Suiza. El proyecto dirigido por el profesor de filología románica de la Universidad de Zúrich Johannes Kabatek visualiza con gráficos y mapas que el español es uno de los idiomas no nacionales más hablados y estudiados en Suiza. El proyecto nació en una reunión de embajadores hispanos en Berna que se celebró en la Embajada de España en mayo de 2018. “Los diplomáticos necesitaban más datos sobre el uso del español en Suiza”, explica el catedrático de Filología Románica de la Universidad de Zúrich, Johannes Kabatek. “Les comenté que en Alemania se estaba desarrollando un proyecto de cartografía lingüística. Y entonces pensamos que se podría lanzar algo parecido aquí”, recuerda el lingüista alemán. Y el resultado es el mapa más completo hasta la fecha sobre el uso del español en Suiza, el nuevo Mapa del español en Suiza. El mayor trabajo no fue elaborar el programa informático o diseñar la página web, sino recopilar la información, que en su mayoría procede de la base de datos de la Oficina Federal de Estadística. Pero también comprende un amplio abanico de datos de elaboración propia, que han aportado academias de lenguas, universidades, escuelas cantonales y otras instituciones. Estos datos se vertieron luego en tablas Excel que sirven como base para el programa informático, transformándolos en gráficos y mapas que el usuario puede consultar de forma interactiva, introduciendo los parámetros y criterios de su interés. “Suiza es mucho más plurilingüe de lo que parece” Johannes Kabatek “Suiza es obviamente diferente a otros países europeos por el mero hecho de ser un país plurilingüe, por la importancia que otorga a las lenguas y por la elevada presencia de la inmigración”, señala Kabatek. De hecho, “es un país mucho más plurilingüe de lo que parece”, solo que “hasta ahora la visibilidad del español ha sido obviada por la preferencia de las lenguas nacionales”, explica el catedrático. ¿Dónde se habla más español en Suiza? La presencia del español varía según la región del país. “Hay una alta concentración en los grandes centros urbanos. Y la densidad del español como lengua hablada es especialmente elevada en la zona del lago Lemán”, señala Kabatek. En la Suiza de habla alemana, el español vive una enorme popularidad como lengua extranjera en la enseñanza. “Si miramos los datos que proporcionan las academias de idiomas y las universidades, el español como lengua estudiada ha estado de moda desde los años ochenta hasta hoy.” Es un fenómeno que el romanista también observa en sus clases. Más españoles que latinoamericanos Por nacionalidades, la abrumadora mayoría de los hispanohablantes son originarios de España. La presencia de latinoamericanos se concentra en espacios urbanos, sobre todo en el caso de mexicanos, colombianos y peruanos. Y en Zúrich, Ginebra, Lausana y Basilea están representadas prácticamente todas las naciones hispanas. Un dato que el Mapa no proporciona es la procedencia regional de los hispanohablantes. Según Kabatek, sería interesante conocer el número de hablantes de gallego u otros idiomas cooficiales de España. Es un análisis que se podría llevar a cabo más adelante, dice. Un factor importante en el caso suizo es el de la inmigración. Los datos del Mapa solo abarcan los últimos quince años. “En uno de los gráficos se ve perfectamente el impacto de la crisis en España, momento en el que volvió a aumentar la inmigración”, señala Kabatek. Lo que todavía no se refleja en los datos son las recientes crisis en países como Venezuela o Chile, un efecto que en cambio sí se da en el caso de Brasil. “Desde la llegada al poder de [Jair] Bolsonaro ha aumentado la inmigración brasileña. La inmigración siempre es muy sensible a la política.” Para Kabatek, la inmigración también es un termómetro económico. Así, por ejemplo, en los últimos años ha vuelto a bajar el número de inmigrantes, una señal infalible de la recuperación económica de España. “La lingüística tiene que ser también una ciencia para la gente” Johannes Kabatek Un proyecto ampliable A pesar de ser el primer mapa del español, llevado a cabo en un tiempo récord, Kabatek insiste en la provisionalidad del proyecto. “Los datos son, en parte, problemáticos, y la visualización tiene a veces una parte de engaño.” De cara al futuro, el romanista ve potencial para un ulterior desarrollo. Así se podría ampliar para incluir otros idiomas nacionales y el inglés. Y en un siguiente paso se podría ensanchar el espacio geográfico para crear un mapa europeo. Más que un proyecto científico, el Mapa del español en Suiza” es para Kabatek una plataforma para los usuarios: “Los propios hablantes están muy interesados en conocer estos datos. Quieren saber dónde se habla su idioma, dónde se enseña y dónde están sus compatriotas”, puntualiza. Y concluye: “La lingüística tiene que ser también una ciencia para la gente.” El Mapa del español en Suiza permite al hablante del español o a cualquier interesado en el idioma obtener informaciones útiles sobre el número de hablantes y su ubicación y distribución en el territorio suizo, sobre las direcciones de las sedes diplomáticas de los países de habla hispana, de academias de lenguas, universidades y otras instituciones, así como sobre aspectos relacionados como la cultura y la educación. El proyecto ha contado con el apoyo financiero de la Cátedra de Lingüística Iberorrománica, del Grupo de investigación “Lengua y espacio” y del Centro de Estudios Latinos de la Universidad de Zúrich, así como de la Embajada de España en Suiza y del Instituto Cervantes de Lyon. Se ha realizado bajo la dirección del catedrático Johannes Kabatek, profesor de Filología Románica en la Universidad de Zúrich. Junto con él han colaborado Yoselin Henriques, Elena Rosauro y Sebastian Hafner.