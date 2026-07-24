María Becerra triunfa en Madrid con un concierto lleno de emociones y sorpresas

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Marc Fraile Baudy

Madrid, 25 jul (EFE).- La cantante argentina María Becerra presentó este viernes en las Noches del Botánico, en Madrid, su nuevo disco y sus cuatro alter ego -Jojo, Shanina, Maite y Gladys-, en un concierto lleno de emociones donde sorprendió al público con invitados.

La ‘nena’ argentina destacó con una presentación escénica que combinó bailes y canto, compartiendo sus sentimientos más profundos con el público, que le devolvió esa emoción.

Becerra mostró su lado más carismático en varios momentos del concierto, como en el que invitó a una fan a cantar con ella, en el que dedicó la canción “Perdóname” a los que la apoyan desde sus inicios o cuando bajó a cantar su nueva canción, ‘Tatú’, con sus seguidores.

El público, que se vistió con los colores de la bandera argentina y con las camisetas de la selección albiceleste, acompañó a la artista durante todo el espectáculo cantando todas las canciones y gritando hasta quedarse afónico.

La gran sorpresa de la noche fue cuando presentó una canción inédita con una persona a la que “admira mucho”, el artista español Abraham Mateo, quién se subió al escenario con ella para cantar ‘Así’, que saldrá pronto en las plataformas.

Oros invitados, como la artista chilena Karteyes, con quién cantó ‘Lonely’, o su pareja, el rapero argentino J Rei, con quién interpretó ‘Mi amor’, se sumaron a las sorpresas de la noche.

Bajo un cielo negro por los incendios fuera de control que sufre la Comunidad de Madrid y que obligaron a evacuar o confinar a hasta 50.000 personas, Becerra dedicó sus primeras palabras a los afectados y a los bomberos que trabajan en las tareas de extinción.

“Queremos mandarle todo nuestro amor a la personas afectadas, y mandarle un aplauso a todos los bomberos”, dijo la cantante argentina.

En su gira española, que durará hasta el 2 de agosto, la artista presenta su último álbum, ‘Quimera’, en el que comparte narrativas propias con canciones que exploran diversos tópicos y vivencias, como la sensualidad, el romanticismo, la obsesión y el tránsito por el dolor.

Para ello, María Becerra presumió de sus cuatro alter ego, cada uno representando una faceta suya, además de entonar canciones bajo su propia personalidad, así como sus clásicos.

En medio de su gira española, se fue a Nueva York el pasado domingo para cantar el himno argentino en la final de la Copa del Mundo, que consagró a España con su segunda estrella gracias a su victoria frente a la selección albiceleste.

Becerra terminó el concierto invitando a una persona del público para animar a los demás con la última canción, la popular ‘Automático’, preguntando: “¿Vinieron está noche mis automáticos?”. EFE

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