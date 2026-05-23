María Corina Machado: «Seré candidata» en unas «elecciones limpias y libres» en Venezuela

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Ciudad de Panamá, 23 may (EFE).- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó este sábado en Panamá que será candidata presidencial en las elecciones «limpias y libres» que se celebrarán en su país como parte del plan de tres fases en marcha para restaurar la «libertad» en Venezuela.

«Yo seré candidata, pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (…) tendremos elecciones limpias y libres», respondió Machado a la pregunta de si se presentaría como aspirante presidencial en los comicios. EFE

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