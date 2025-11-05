María Corina Machado: Si se libera Venezuela, se liberan también Cuba y Nicaragua

Miami (EE.UU.), 5 nov (EFE).- La dirigente opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado afirmó este martes que, si se libera Venezuela, se liberan también Cuba y Nicaragua, durante su participación en el America Business Forum, un encuentro de líderes empresariales y políticos.

Machado presentó, en una intervención por vídeo, su visión sobre cómo sería la transición hacia la democracia en Venezuela, detallando los primeros 100 días de un gobierno democrático, con énfasis en garantizar alimentos, medicinas, seguridad y orden mientras se establecen las bases para un desarrollo económico sostenible.

También aseguró que, con las mayores reservas de petróleo del mundo bajo un control democrático, Venezuela podría enfocarse en la inversión y el futuro económico, convirtiéndose en un motor regional de estabilidad. EFE

