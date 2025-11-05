María Corina Machado: Si se libera Venezuela, se liberan también Cuba y Nicaragua

1 minuto

Miami (EE.UU.), 5 nov (EFE).- La dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este martes en una videoconferencia en Miami que si se libera Venezuela, se liberan también Cuba y Nicaragua, durante su participación en el America Business Forum, un encuentro de líderes empresariales y políticos.

Machado presentó su visión sobre cómo sería la transición hacia la democracia en Venezuela, detallando los primeros 100 días de un gobierno democrático, con énfasis en garantizar comida, medicinas, seguridad y orden mientras se establecen bases para un desarrollo económico sostenible.

Señaló que, con las mayores reservas de petróleo del mundo bajo control democrático, el país podría enfocarse en la inversión y el futuro económico, convirtiéndose en un motor regional de estabilidad. EFE

